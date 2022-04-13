 

Fox Business – американцы моложе 50 никогда не видели такой инфляции

13.04.2022, 23:35, Разное
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Цены на потребительские товары в США выросли на 8,5 процента по сравнению с прошлым годом, передаёт Fox Business. Как отмечает ведущий телеканала, Стюарт Варни, в последний раз такой скачок инфляции был при Джимми Картере и привёл к рецессии и сокрушительному поражению президента на выборах.

Сегодня утром — новая сенсация на тему инфляции. По сравнению с прошлым годом потребительские цены выросли на 8,5 процента. Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели.

Президент Байден возложил вину практически на всех: на мясокомбинаты, нефтяные компании, цепь поставок, дефицит микросхем, а теперь ещё и на Путина! Сегодня он посетит Айову и будет часто использовать выражение «путинский рост цен».

Это политическое оправдание, не раскрывающее глубинных причин.

Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости… И да, военная операция Путина сократила поставки пшеницы и кукурузы и привела к росту мировых цен на продовольствие.

Поэтому мы и пострадали от инфляции так сильно. И администрация не имеет возможностей серьёзно повлиять на ситуацию. У Байдена по-прежнему запланированы большие расходы. Это не пойдёт на пользу. Он не хочет позволять нам добывать нефть и газ, которые у нас прямо под ногами. И с ценами на продовольствие Байден мало что может поделать.

Это политическая проблема. Трудовой народ страдает больше всего, а ведь это базовый электорат демократов. То есть так было раньше.

Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами!

Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда всё закончилось тяжёлой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?

Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.



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