В жирной рыбе – селен, а в яйцах – цинк и биотин: 5 главных продуктов питания для красоты и здоровья волос

Когда в душе или во время расчесывания волосы начинают выпадать в больших количествах, это очень неприятно. Особенно неприятно это еще и потому, что вы далеко не всегда можете знать причину, по которой это происходит. У разных людей выпадение волос происходит по разным причинам.

Альтернатива лекарствам

Частенько подобная неприятность подкрадывается к человеку в тот момент, когда он ожидает этого меньше всего. Конечно, можно посоветоваться с врачом. Скорее всего, вам предложат какие-либо определенные методы лечения или лекарства. Но у всех есть возможность помочь своим волосам, включив в рацион ряд продуктов питания, препятствующих выпадению волос. Причем это совершенно обычные продукты, доступные каждому. Речь идет о грецких орехах, жирной рыбе, яйцах, сывороточном протеине и болгарском перце.

Грецкие орехи

Грецкие орехи считаются, наверное, чуть ли не самым полезным продуктом из всех известных. Они способны контролировать уровень холестерина, снижать уровень сахара в крови, а также замедлять процесс старения организма. Кроме этих полезных качеств, грецкие орехи обладают еще одним, не менее важным. Они предотвращают выпадение волос.

Грецкие орехи богаты питательными веществами, которые не только обеспечивают здоровье волос, но и препятствуют их выпадению. Это омега-3 жирные кислоты, витамин E, белок, селен и цинк. Селен помогает выводить токсины из организма.

Жирная рыба

В лососе и других жирных видах рыб (таких, как тунец, сардина, сельдь) в больших количествах содержатся омега-3 жирные кислоты, витамин D и белок. Лосось к тому же богат селеном и витаминами группы B, представляющими собой важные питательные вещества, необходимые для здоровья волос. К тому же включение в ваш рацион в больших количествах омега-3 принесет пользу не только волосам, но и многим другим важным функциям организма. Ведь организм человека не способен самостоятельно вырабатывать эти полезные жирные кислоты, поэтому крайне важно получать их из сбалансированного рациона.

Яйца

Независимо от того, в каком именно виде вы будете есть яйца на завтрак, они отлично разнообразят ваш рацион, а еще будут помогать предотвращению выпадения ваших волос. Можете приготовить яичницу-глазунью, сделать омлет (обычный или с сыром и зеленью), сварить яйца вкрутую. Вареные яйца вовсе необязательно есть просто так. Можете измельчить их и добавить в салат. Так завтрак получится более сытным.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

В яйцах содержится масса питательных веществ, делающих ваши волосы здоровыми. Речь идет о биотине, цинке и о селене, который является антиоксидантом. Еще в яйцах в больших количествах содержится белок. Это важное питательное вещество, которое также помогает предотвращать выпадение волос. Как было отмечено экспертами, если человек садится на диету с низким содержанием белка, то у него могут начать выпадать волосы.

Сывороточный протеин

Так как белок относится к числу самых важных компонентов средств по уходу за волосами, отличным вариантом будет добавление к вашему рациону сывороточного протеина и приготовленных на его основе коктейлей.

Белок к тому же является полезным питательным веществом, способствующим росту волос. Поэтому очень эффективным продуктом, борющимся с выпадением волос, можно считать нежирный белок, например, в виде протеинового коктейля, приготовленного из сыворотки. В небольшом количестве сыворотки содержится достаточно белка, к тому же сыворотка является легкоусвояемым продуктом.

Болгарский перец

Есть еще одно ключевое питательное вещество, помогающее при выпадении волос, а также делающее их здоровыми и красивыми. Речь идет о витамине C. В ходе проведенного исследования были достигнуты определенные результаты, которые были опубликованы в одном из научных журналов. В нем участвовали женщины с истонченными волосами. На протяжении всего эксперимента они принимали витамин C в виде таблеток. По окончанию испытательного периода исследователи наблюдали у них активный рост волос. Большое количество этого питательного вещества содержится в болгарском перце, особенно в сыром его виде. Также витамином C богаты и многие другие овощи и фрукты. Это белокочанная капуста, помидоры, лук-порей, брокколи и цветная капуста. Много этого витамина в цитрусовых и ягодах. Включите в свое меню фруктовые и ягодные соки.