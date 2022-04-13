Спасибо – Личное мнение

Чулпан Хаматова назвала своё звание народной артистки советским пережитком.



Фото: Соцсети

Я с этим абсолютно согласна.

Процитирую Чулпан:

Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях.

Вот и я считаю, что ценность артиста — не в званиях, а в востребованности. И не на государственных телеканалах, а у зрителя.

В России шоубизнеса нет. Ни шоу нормального нет, ни бизнеса, построенного исключительно на интересе зрителя.

Вот Дженнифер Лопес, например, она хоть в любви и неумная, но артистка прекрасная. Десятилетиями делает шоу, которые принесли ей сотни миллионов долларов.

Зрители и слушатели голосуют за Лопес рублём. Точнее, долларом.

Нужно ли ей при этом звание народной артистки США? Да на фиг! У Дженнифер есть статус народной звезды и мультимиллионерши. Думаю, ей этого — более чем достаточно.

А у нас с советских времён повелось раздавать артистам какие-то звания, вешать на них ордена, приглашать постоять рядом с генсеком или президентом.

Заслуженных и народных тащили из концерта в концерт, из фильма в фильм.

Помню, ребёнком смотрела сказку «Золушка», а в голове крутилась одна мысль: «А чего Золушка-то такая старая?»



Фото: Соцсети

А того! Артистке-то, которая играла Золушку, — 38 годков, между прочим, было. А должно было быть 18.

Но в СССР, пока до главной роли Золушки дослужишься, пока все звания соберёшь, доказав верность курсу компартии, — войдёшь уже в биологический возраст бабушки.

В 19 лет ты родила, в 19 лет твоя дочь родила. И вот — в свои 38 — ты законная бабушка и заслуженная народная Золушка.

Ну, бредятина же чистой воды!

Артисты, которых я уважаю, зарабатывают на интересе зрителя, а не на милостях от государства.

Я, конечно, — не артистка, но и для меня главное — ваш интерес, который приводит вас сюда читать мои тексты. Точнее, это даже не главное, а единственно значимое.

Спасибо.

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