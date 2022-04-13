Король и королева Нидерландов отказали Меган Маркл и принцу Гарри в торжественном приеме в своем дворце

Меган Маркл совершит первую с момента отказа от исполнения королевских обязанностей официальную поездку за пределы США. Она присоединится к мужу на “Играх непобежденных” (Invictus Games), которые в этом году проводятся в Гааге. Эти международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе, проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Нидерланды должны были принимать их в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отложить. Таким образом, нынешние игры в Гааге станут первыми с начала пандемии. А месяц назад принц Гарри снялся в промо-ролике к Играм.

Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские пробудут четыре дня на мероприятии, которое продлится с 16 по 22 апреля. Тем не менее, официальный представитель королевского двора Нидерландов уже подтвердил, что у короля Виллема-Александра и королевы Максимы “не запланирована аудиенция” для принца Гарри и Меган Маркл. И несмотря на то что, по традиции, иностранным королевским особам, приезжающим в эту страну, предоставляют комнаты в королевском дворце, сыну и невестке принца Чарльза придется остановиться в отеле.

Единственное подтверждение их VIP-статуса – усиленные меры безопасности, которые им обеспечит голландская полиция. Это неудивительно, ведь патроном “Игр непобежденных” в Нидерландах является тетка короля Виллема-Александра принцесса Маргрит. Правда, у спецслужб Нидерландов есть встречное требование к личной охране принца Гарри: она не может быть вооружена.

Королева Нидерландов Максима и король Виллем-Александр в гостях у британской королевы Елизаветы II, принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы

Напомним, что первый совместный выход принца Гарри и Меган Маркл произошел как раз на “Играх непобежденных”. 23 сентября 2017 года принц вывел свою новую девушку в свет – они появились на трибуне во время церемонии открытия Игр, которые в тот год проходили в Торонто. На тот момент Меган жила как раз в Канаде. И уже тогде Меган нарушила королевский протокол (а после делала это не один раз): идя к своим местам, влюбленные держались за руки. Хотя обычно члены королевской семьи, не состоящие в браке, воздерживаются от проявления нежности к партнеру на людях. Но после всю церемонию Меган и Гарри сидели порознь – пару разделяло четыре ряда.

Кстати, на днях Меган Маркл была замечена в Торонто – впервые за 4 месяца ее сфотографировал папарацци.