Мнение: Позoр, страх и ненависть в России: немного о людях с красивыми лицами



Итак, давно хотел этот текст набросить, но каналы на Ютубе сами себя вести, как вы понимаете, не будут, а их уже серьезно много, поэтому вот выдалось несколько минут. Сейчас поговорим о том, как чувствуют себя те, кто еще вчера ходил на митинги Навального, чувствовал себя лучше "не быдла", а сегодня, если не смог свалить, как Ургант или Собчак (хотя этих-то никто и не гнал!) – думает, что его жизнь закончилась, Россия все и вообще: Путин сломал окончательно все хорошее на Земле.

Ну, для начала, как обычно, предыстория, показательная, кстати. Вы же помните, барышню с Первого канала, которая выбежала в кадр во время новостей с плакатиком "Нет войне"? Цитирую:

Мадам Овсянникова поставила ВСЕ на свой флешмоб в эфире «Первого канала». И вот он звёздный час, отделавшись от российской Фемиды пустяковым штрафом мадам устроилась в немецкое издание «Die Welt».

На новой работе просто так деньги не платят их надо отрабатывать и вот он первый материал «правдорубки с плакатиком» где утверждается, что более 50 беженцев погибли в результате якобы российского обстрела вокзала в Краматорске. И пофигу мадам, что шароварники спалились со снарядом, упавшим на Краматорск, журналисты засняли его серийный номер и россияне не имеют отношения к этому случаю. Главное что? Главное – вброс, эффектный заголовок и понеслось! Самое смешное, обвинявшая «Первый канал» в пропаганде, теперь сама работает на пропаганду, правда теперь, эта пропаганда откровенно против России и русских, но ведь за это хорошо платят? А с совестью у мадам все в порядке, она ей не пользуется!

а также:

Никто не пришёл провожать Овсянникову в аэропорт, она улетела в Турцию без детей, скорее всего, на ПМЖ. Дети остались в России с пожилой бабушкой.Ходят слухи, что Овсянникова признавалась в планах уехать за рубеж без детей ещё до начала спецоперации – строить жизнь с чистого листа.Напомним, сама Овсянникова называла сына патриотом России, но сама к патриотам себя не причисляла. Такой семейный раскол.В медиатусовке выдвигается версия, что Овсянникова может вернуться в Россию, получив задание от иностранных кураторов – называют, что у неё близкая связь с гражданином Великобритании, журналистом France 24, аккредитованном при МИД РФ.

Ну, не знаю, вернется она или не вернется, будет снова Ургант вести какую-нибудь порнографию на Первом, хотя на Ютубе ему уже канал рубанули, и что там с Собчак – суть одна: вот цена ПРЕДАТЕЛЬСТВА.

Понимаете, все эти годы эти персонажи, мои знакомые, мои некоторые родственники – они же НЕНАВИДЕЛИ Россию. И неважно, что кто-то жил из них за границей, а кто-то рядом со мною в Томске – если ты живешь сам в дерьме: география значения не имеет. И вот, как следствие, теперь у них совсем плохо с головой – атмосфера ненависти, которую они придумали себе сами и которую поддерживало радостно, в том числе, "Эхо Москвы", которое, нас, к счастью, покинуло – сделала свое дело. Кукушку сорвало, она полетела отдельно, сознание отдельно.

Чем было плохо в России Собчак, что она таки свинтила, а теперь, если не врут, продает только одну квартиру за 800 млн рублей, что это за цены-то такие?

Ургант вообще не светился и не замарался АКТИВНО, разве что с крысой Познером тусил. Но я не слышал, чтобы Познер, у которого в России бизнес, смазал лыжи, а Ургант кинул Пескова (который назвал его "Большим Патриотом"), отчалив в Израиль, если снова, не врут, предварительно также распродав нехило так недвижки.

Мадам Овсянникова, которая говорила, пока не отчалила, что она живет у подруги, потому что дети и мать ее прокляли и считают предателем – чем сейчас занимается? Тем, против якобы чего была – но тут как раз дело в головной болезни.

У этих людей, действительно, увы, свой, очень извращенный мир. Мне даже сказали, привели то есть такой пример, что ТАМ – за границей России, в прогрессивных странах – там дают правильную картину мира, а тут СМИ – впаривают. Притом, что человек также уточнил – китайцы и индусы, они как русские – люди второго сорта. Вне – ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Ну, и, разумеется, на Украине нет нацизма.

И вот так у них всегда.

Навальный вор? Нет, Навального отравили. Хотя фактов пруд пруди – ровно как шайка Лешки воровала и что отравленный боевым веществом не может выжить. Но это в суровой российской реальности. В эльфийской прокатывает.

На заглавном фото вы видите господина Медведчука, которого называют "Кумом Путина" и которого, явно пытали. Да чего говорить, якобы президент Зеленский разместил одну из этих фото у себя в соцсетях с подписью "С днем космонавтики!". Как думаете, люди со светлыми лицами осудят это? Конечно, нет. В лучшем случае, сделают вид, что не заметили.

И мне, честно сказать, жалко этих людей. Я много лет пытался до некоторых достучаться лично, до масс – писал сюда.

Они живут в мире, где Россию можно унижать, потому что они хотят ездить в отпуск за границу.

В их представлении мы быдло, а они хорошие – потому что другие.

И сейчас им страшно, потому что факты против них – и это больно. Лучше, конечно, убежать от них, например, на Ютуб-канал к господину Пивоварову, кто выпустил киношку "Как жить в стране изгое?" – доберусь скоро, надеюсь и до этого текста.

Но, на самом деле – просто рухнул и рушится либеральный шаблон.

США оказались палачами, нацистами и никакой свободой слова там не пахнет.

Лидеры оппозиции, лень искать фотку, как Юлия и дочь Навальные радостно селфятся в Нью-Йорке, пока папа сидит – обычные жулики.

Россия, оказалась такой забавной страной с 2% экономики, что Запад сейчас колбасит и он скоро, если не сдохнет, жить будет, как мы в 90-х.

Сволочи, как Чулпан Хаматова, которая оскорбляет звание народной артистки – оказались обычным гнильем, а не деятелями искусства.

И если это признать – шаблон трещит. Поэтому бежит Ургант, ну, если за ним и правда, статьи какой нет. Заткнулась Собчак. И сидят тихо под кустом, хотя они нахрен никому не нужны, многие мои, наверное, теперь, бывшие знакомые.

Причем, когда я стал ватником больше 10 лет назад, они меня презирали. После Крыма – возненавидели. Теперь – ну, вы поняли.

И, виноват, конечно, Путин.

Потому что мы тут рабы, а они хотели прислуживать американским белым господам. Это самое важное – не перепутайте.

Счастья вам.

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