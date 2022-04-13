 

Мнение: Должны и будем

13.04.2022, 18:49, Разное
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Путин снова фонтанирует заявлениями. «…Мы должны, – сообщил он. – ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде всего это касается социальной сферы…»

И опять снова-здорово: «должны», «будем». 20 лет, а мы все что-то «должны». Мужское слово крепко: сказал сделаю завтра, значит, сделаю. И не нужно каждый день напоминать. Я же пообещал, что завтра…

«…Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, ударил по европейцам и США, инфляция там зашкаливает…» – еще одна его цитата, нуждающаяся в фиксировании на скрижалях.

Нам крайне горестно наблюдать, как страдают европейцы и американцы. Мы полны сочувствия. Кушать не можем. Но давайте уже все-таки поговорим про нас. А еще лучше — не поговорим, а отчитаемся: что же такого полезного сделало это существо за 20 истекших с ним у руля лет. Кроме просьбы отнестись с пониманием, ничего и не припоминается…

Источник: Эль Мюрид



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