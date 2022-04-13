 

Steam удалит российскую локализацию изо всех игр

13.04.2022, 18:31, Разное
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Директор онлайн-магазина Steam Гейб Ньюэлл дал разработчикам игр 2 недели на удаление российской локализации из продающихся на платформе игр. Все игры, которые сохранят русификацию, будут автоматически сняты с продажи.

Ньюэлл объяснил это необходимостью поддерживать Украину в вооружённом противостоянии с Россией. Глава Steam отметил, что данная мера коснётся в том числе и игр российского производства. В качестве компромиссного варианта для облегчения труда разработчиков он предложил рассмотреть возможность автоматического перевода русифицированных версий игр на украинский язык при помощи программы Google Translate. Steam пообещал отменить своё решение в случае капитуляции России и передачи Украине в качестве компенсации за вторжение Воронежа и Ростова-на-Дону.

«Нужно чётко понимать: мы боремся не с русским языком и не с русскоязычными игроками. Таким образом мы намерены послать сигнал Путину. Больше он не сможет поиграть в любимые игры на русском языке, и это заставит его серьёзно задуматься о целесообразности проведения спецоперации. Также мы рассчитываем, что российские геймеры, лишившись возможности играть на русском языке, выйдут на улицы и снесут режим волной народного гнева, а также выучат украинский язык и научатся пользоваться программами-переводчиками», – сказал Гейб Ньюэлл.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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