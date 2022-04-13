 

Сотрудники зоопарка спасли новорожденных львят: видео

13.04.2022, 18:22, Разное
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Молодая львица в зоопарке по какой-то причине оставила своих детенышей в опасности. С малышами могло случиться все, что угодно. Однако сотрудники крымского парка этого не допустили. Неравнодушные люди спасли детенышей, обогрели, обласкали, накормили их молоком из бутылочки и уложили спать.

На видео, опубликованном в телеграм-канале “Лента добра”, показан процесс кормления новорожденных львят. Малыши столь очаровательны и так старательно сосут из бутылочки, что сотрудница зоопарка даже не смогла удержаться от поцелуя. Очевидно, что животные в надежных руках.

На видео хорошо заметен один белый львенок. Известно, что детенышей было несколько, но сколько именно не уточняется.



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