“Бил, таскал по полу, а потом изнасиловал бутылкой”: Эмбер Херд раскрыла новые подробности жизни с Джонни Деппом

В понедельник в суде Вирджинии приступили к рассмотрению иска Джонни Деппа в отношении Эмбер Херд. На свою бывшую супругу звезда “Пиратов Карибского моря” подал в суд за статью The Washington Post, в которой та, не упоминая, впрочем, имени Джонни (о чем она не забыла упомянуть в соцсетях накануне первого заседания) рассказала о своем опыте домашнего насилия. Такие откровения стоили Деппу карьеры, поэтому теперь он намерен добиться справедливости. Однако пока у Джонни это не особо получается. На новом заседании суда Эмбер сделала шокирующее заявление, в котором обвинила экс-супруга в изнасиловании, которому подвергалась в течение трех дней. Подробности сообщил адвокат, отметив, что до этого актер принят 8-10 таблеток экстази:

Он схватил ее и прижал к стойке бара. Разбросал бутылки от спиртного, часть из них разбилась, осколки лежали на полу. Он отшвырнул ее, затем начал бить, таскать по стеклам. Хотел убить. Он изнасиловал ее бутылкой из-под ликера, — заявил адвокат актрисы.

Эмбер Херд

Депп не нашел слов, чтобы ответить на подобные заявления. Это за него сделали адвокаты.

Херд никогда не выдвигала такого обвинения против Деппа – оно никогда не было частью ее обвинений в насилии в 2016 году. Итак, что изменилось? Когда она осознала серьезность того, что утверждала она запаниковала и заявила о сексуальном насилии. За пятьдесят восемь лет мистера Деппа ни одна женщина ни разу не обвинила его в насилии, и ни у кого в Голливуде или в мире не было никаких оснований полагать, что он был насильником – до тех пор, пока мисс Херд публично не обвинила его, – подытожил адвокат Деппа в обращении к присяжным.

Джонни Депп

В защиту Джонни выступила его старшая сестра Кристи Дембровски. Она работала ассистентом и менеджером Деппа на протяжении всей его карьеры и стала первой из примерно 120 свидетелей, давших показания по делу. Кристи отметила, что ее брат сильно изменился после встречи с Эмбер. Дембровски также заявила, что Херд часто оскорбляла Деппа, прилюдно называя его “старым толстяком”.

Если суд сочтет заявление Эмбер содержательным, развязка разбирательства между экс-супругами, которую все так ждали, может сильно затянуться.