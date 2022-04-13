 

Сыновья Памелы Андерсон поддержали ее на премьерном показе “Чикаго” на Бродвее

13.04.2022, 12:30, Разное
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Во вторник вечером 54-летняя Памела Андерсон впервые выступила на Бродвее – она исполнила роль Рокси Харт в мюзикле “Чикаго”. Премьеру также посетили ее сыновья от брака с рок-музыкантом Томми Ли – 25-летний Брэндон и 24-летний Дилан. Парни публично не комментировали выступление своей мамы, но некоторые зрители уже оставили свои отзывы в сети.

Публика просто сходила с ума, – поделился один из зрителей шоу, также добавив, что Андерсон была “безупречна” и “выглядела так, словно отлично провела время”.

Сама актриса комментирует свое участие в легендарном мюзикле в более скромных тонах:

Я, как губка, просто впитываю происходящее. Каждый отдельный момент невероятен. Я имею в виду, невероятно даже находиться здесь. Иногда мне хочется ущипнуть себя, так как все это кажется полнейшим сюрреализмом.

Также Памела поделилась ощущением, что ее карьера только начинается:

Я нуждалась в этом именно сейчас, – добавила актриса. – Это то, во что действительно стоило ввязаться. Я люблю работать. Люблю много работать. Как-то так: “О, нет, нет, нет. Мне все еще нужно работать над собой. Я еще не настолько звезда!”.

Памела Андерсон и Лана ГордонБрэндон Томас ЛиДилан Джаггер Ли

Отметим, что шоу о двух опасных и соблазнительных женщинах, добивающихся оправдания за убийство, является самым долгоиграющим американским мюзиклом в истории Бродвея. Образ Рокси Харт на сцене воплощали такие громкие имена как Гвен Вердон, Эшли Симпсон Росс, Мишель Уильямс и Рене Зеллвегер. Последняя исполнила роль в 2002 году, а ее напарницей стала Кэтрин Зета-Джонс в роли убийцы Велмы Келли.

Интервью Памелы Андерсон о своей роли на Бродвее читайте по этой ссылке.



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