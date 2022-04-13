BFM TV – на «дуэль» за президентский пост вновь выходят Макрон и Ле Пен — но в этот раз всё будет иначе

Во Франции завершился первый этап президентских выборов — и во второй их тур, как и пять лет назад, снова вышли теперь уже действующий президент Эммануэль Макрон и глава Национального объединения Марин Ле Пен. Как полагает обозреватель канала BFM TV, повторения прошлой президентской гонки, по результатам которой Макрон одержал убедительную победу, ждать не стоит: на сей раз обстоятельства для его «ультраправой» соперницы складываются значительно удачнее.



AP

Хотя во второй тур выборов президента Франции, как и в прошлый раз в 2017 году, вновь вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, ощущение дежа-вю, которое сейчас появилось у многих, обманчиво: на этот раз в финальном этапе президентской гонки расклад будет совершенно иным. И дело не только в том, что разрыв между кандидатами, судя по соцопросам, окажется значительно более скромным, пишет сайт BFM TV.

Как подчёркивается в материале канала, главе Национального объединения Марин Ле Пен удалось кардинально сменить имидж: её соцсети наводнили фотографии с кошками, ролики, где она беседует с прохожими на продуктовом рынке и «откровения по поводу незамужней жизни». В итоге кандидат, которая временно отошла от руководства партией, смогла в последние месяцы подать себя публике как значительно менее скандальную фигуру. Как поведал в интервью BFM политолог и специалист по ультраправым движениям Жан-Ив Камю, Ле Пен действительно «привела в порядок» свой личный имидж, представ в глазах избирателей «менее резким» политиком, и выстроила свою предвыборную кампанию на базе «обычных людей из маленьких городов».

Президентская гонка 2017 года для лидера Национального объединения проходила значительно менее гладко: Ле Пен не только стала фигурантом нескольких судебных дел, но и «пошла на попятную» по вопросу выхода Франции из еврозоны и ЕС, а её команду раздирали внутренние конфликты, напоминает обозреватель BFM. На этот раз политик сосредоточилась в рамках предвыборной кампании на вопросах покупательной способности населения, уделяя темам, с которыми чаще всего ассоциируется её движение — укрепление внутренней безопасности и резкое сокращение иммиграции в целом, — минимум внимания, и это позволило ей добиться политического «преображения», констатирует журналист. При этом фундаментальным образом программа главы Национального объединения не изменилась — но в этом плане ей сильно помог другой кандидат Эрик Земмур, который сделал ставку на традиционную для Ле Пен «ультраправую» тематику, постоянно пускаясь в крайности. В итоге Земмур, проявляя как по форме, так и по содержанию значительно больший радикализм и регулярно перегибая палку с провокационными заявлениями, улучшил имидж Ле Пен в глазах французов, подытоживает автор статьи.

В первом туре президентских выборов 2017 года Марин Ле Пен набрала 21,3%, а во втором — 33,9% голосов избирателей, тогда как Эммануэль Макрон — 24,01% и 66,1% соответственно, продолжает журналист BFM. Как подчёркивает автор, относительно скромная разница между результатами разных туров у Ле Пен продемонстрировала, что ей явно не удалось расширить свою избирательную базу — однако в этом году ситуация складывается по-другому, в том числе и благодаря выдвижению уже упомянутого Земмура. По данным BFM, набранные Земмуром 7,3% голосов на следующем этапе президентской гонки перейдут именно Ле Пен: в частности, согласно соцопросам, готовность поддержать главу Национального объединения во втором туре выразили 86% избирателей, голосовавших за ультраправого журналиста.

Разворот в сторону Ле Пен, впрочем, могут сделать и сторонники других кандидатов — включая часть электората Валери Пекресс, которая в рамках собственной кампании сконцентрировалась на вопросах безопасности: опросы показывают, что голосовать за лидера Национального объединения будут 40% из них (хотя 44% поддержат действующего президента, а 16% воздержатся). Наконец, прихватить сторонников Ле Пен сможет и Жан-Люк Меланшон: хотя его движение «Непокорённая Франция» и заявило, что сопернице их лидера не должно достаться ни одного голоса, 34% сторонников Меланшона признаются, что во втором туре выступят за ультраправого кандидата (за Макрона при этом готовы голосовать 35% среди них). Что до действующего президента, то он уже показал отличный результат в первом туре (28,2% голосов), поэтому расширить избирательную базу так же мощно, как в 2017-м, у него вряд ли выйдет, говорится в материале BFM.

Против Макрона работает и отсутствие на нынешних выборах так называемого республиканского фронта — то есть объединения левых и правых против Национального объединения: если в 2017 году после первого тура голосовать за Макрона призывали многие умеренные кандидаты, включая и Франсуа Фийона, и Бенуа Амона, а Ле Пен играла роль неприемлемой фигуры, то теперь обстановка изменилась, пишет обозреватель BFM. Как полагают французские социологи, в этом году «республиканский фронт» фактически пребывает в состоянии «клинической смерти». Между тем в самом Национальном объединении убеждены, что победит не тот кандидат, которого больше поддерживают, а тот, против которого меньше возражают — а судя по опросам, число избирателей, которые собираются голосовать против Макрона, превышает долю электората, выступающих против Ле Пен (19% против 18%). И хотя среди кандидатов, вылетевших в первом туре, многие уже призвали голосовать за Макрона — это, к примеру, сделала Валери Пекресс, — таким призывам в лагерях их сторонников внемлют порой не слишком чутко: так, депутат от «Республиканцев» Эрик Сьотти уже объявил, что действующего президента поддерживать не собирается, поскольку не согласен с его политикой, отмечается в материале BFM.

На выборах 2017 года Марин Ле Пен крайне неудачно показала себя на дебатах между двумя турами выборов: на многие вопросы она отвечала нервно и даже агрессивно, явно ощущая себя не в своей тарелке, пишет журналист французского канала. Этот урок политик явно усвоила: поскольку на прошлых выборах она признавалась, что прибыла на дебаты в состоянии изнеможения, нынешнюю предвыборную кампанию её штаб организовал гораздо более аккуратно, дабы начальница имела возможность восстановить силы между публичными выступлениями и поездками, подчёркивает автор. А вот Эммануэль Макрон принимать участие в дебатах перед первым туром вообще отказался — а теперь ему предстоит, представ перед публикой вместе с Ле Пен, оправдывать свои решения за минувшие годы, в заключение отмечает обозреватель BFM TV.