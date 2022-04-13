“Я была голая”: Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей предложение

Прошлой ночью Дженнифер Лопес впервые рассекретила, каким был момент предложения Бена Аффлека. Поклонники гадали, когда же актер решился на важный шаг и при каких обстоятельствах. Оказывается, Дженнифер даже не догадывалась о его решении. Вечером она решила принять ванну. Внезапно дверь распахнулась и в комнату вошел Бен.

Вы представляете, я ему говорю, заходи, моя любовь. А сама лежу абсолютно голая в лучшем месте на свете — в ванне с пеной. И вдруг он встает на одно колено! У меня пропал дар речи… Затем он достал кольцо с зеленым бриллиантом… самым редким и самым красивым и произнес: “Ты выйдешь за меня?”

Об этом Дженнифер Лопес рассказала в новом выпуске своей рассылки. В ней она эмоционально описала момент предложения и еще раз показала фанатам огромный зеленый бриллиант, который имеет для певицы особое значение.

Понимаете, Бен знает, что зеленый — мой любимый цвет. Он приносит мне удачу, радость и счастье. Вообще зеленый для меня имеет огромное значение. И этот факт очень трогательный — Бен хотел, чтобы кольцо было особенным. И я очень счастлива, я очень люблю его!

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Актер и певица познакомились в 2002 году на съемках фильма “Джильи”. Служебные отношения довольно быстро переросли в романтические, да и в целом их роман был стремительным и ярким. Уже в ноябре того же года Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Долгое время она с удовольствием носила кольцо Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Историю любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которая началась в нулевых и возродилась год назад, читайте в специальном материале HELLO.RU.