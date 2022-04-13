Das Erste – «остановите травлю русскоязычных» — по немецким городам прокатилась волна протестов

В нескольких немецких городах прошли пророссийские демонстрации, пишет Das Erste. Во Франкфурте-на-Майне сотни людей вышли на улицу «против травли русскоговорящих сограждан». С той же целью были организованы автопробеги в Ганновере, Штутгарте и области Алльгой. Участники протестов призывали «остановить русофобию» и «дискриминацию русскоязычных детей в школах», рассказывает немецкий телеканал.



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На фоне боевых действий на Украине в нескольких немецких городах вновь прошли пророссийские демонстрации, пишет Das Erste. Во Франкфурте-на-Майне на площади Опернплац собрались сотни человек. Они размахивали российскими и советскими флагами, выкрикивая хором: «Россия!» Мероприятие было заявлено под лозунгом: «Против травли и дискриминации русскоговорящих сограждан / Против войны — За мир». Также активисты планировали принять участие в автопробеге по городу, но городские власти им это запретили, отмечает немецкий телеканал.

Также во Франкфурте-на-Майне были организованы контрдемонстрации. Проукраинские активисты ложились на землю, изображая трупы гражданских, и выкрикивали при этом: «Буча!» На плакатах на площади Рёмерберг виднелись надписи: «Остановите Россию!», «Никакого газа из России!» Союз демократических партий и российские гражданские организации призвали «не отдавать Франкфурт-на-Майне подстрекателям боевых действий».

Городские власти запретили пророссийским демонстрантам использовать определённые символы, в частности английские буквы Z и V, а также георгиевские ленты. Также им было запрещено поддерживать действия Кремля на Украине или оскорбительно высказываться об этой стране, её гражданах и жертвах боевых действий.

Протесты прошли также в Ганновере, продолжает Das Erste. По городу проехалась автоколонна из 350 машин. В центре Ганновера прошла контрдемонстрация. На плакатах виднелись надписи: «Остановите боевые действия», «Вы все соучастники». Мероприятия прошли и в других местах. В области Алльгой был организован автопробег с участием 600 человек на 275 машинах. Такая же автоколонна проехалась сквозь Штутгарт в субботу с лозунгом «Против дискриминации русскоговорящих людей», демонстранты требовали «остановить русофобию» и выступали «против дискриминации русскоязычных детей в школах».