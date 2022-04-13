Воспоминания из детства – Личное мнение

Чего я никогда не понимала в Пасхе — так это огромного количества варёных яиц. Моя бабуля варила в луковой шелухе десятка два точно. На самом деле, три.



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Уже тогда, будучи умным ребёнком, я доставала этих странных взрослых вопросом: «А кто это всё есть-то будет?» И в чём «красота» такого топорного «декорирования»? Зачем нужны три десятка одинаковых красно-коричневых яиц?

Я предлагаю другой вариант: гораздо более красивый и интересный! А главное — добрый.

Вот вы когда в последний раз что-то делали вместе с детьми? И не просто делали, а творили! Вместе, руками, голова к голове. Так, чтобы у ребёнка на всю жизнь остались воспоминания о тёплом домашнем вечере с мамой и с папой?

Скоро — Пасха. Вместо того, чтобы красить луковой шелухой кучу яиц, лучше вместе с детьми испеките куличи. И украсьте всё в одной тематике — и куличи, и яйца. Так, чтобы было эстетично и сочеталось между собой.

С Пасхальными наборами от «Сделай бокс» это — гарантированно красиво, гарантированно вкусно и гарантированно просто.

В каждом наборе есть пошаговая инструкция, абсолютно понятная даже тем, кто тесто видит впервые в жизни. В прямом смысле слова.

Там есть всё, что нужно для кулинарного шедевра: смесь для выпечки, формы для куличей, тематический декор (замечательные посыпки и сахарные фигурки), смеси для окрашивания яиц и термоэтикетки — всё в едином стиле («Фарфор», «Бабочки», «Зайчики», «Единорожки», «Совушки» и др.).

Не нужно скакать галопом по магазинам в поисках форм и украшений, рыть интернет, чтобы найти там «тот самый» рецепт.

Помимо Пасхальных наборов «Сделай Бокс», есть и другие: всесезонные, летние, осенние, зимние и весенние. Есть повод? Набор найдётся!

В общем с большим удовольствием и от всей души рекомендую «Сделай Бокс»!

Второго детства у ваших деток не будет. Ваша задача — подарить им воспоминания о тёплых, семейных вечерах вместе с вами. Воспоминания, которые переживут вас.

Какое у вас самое дорогое воспоминание из детства?

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