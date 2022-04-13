Все решили звезды: какой типаж мужчин больше всего нравится каждому женскому знаку зодиака

У каждой женщины есть свой идеал мужчины. Типаж желаемого избранника зависит от характера, поведения девушки, а также от ее принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Вот, что говорят по этому поводу эксперты по астрологии.

Овен

Жизнь женщины-Овна кипит и бурлит, ведь представительница огненной стихии ни минуты не может усидеть на месте. Она страстная, темпераментная, энергичная и деятельная персона. Не удивительно, что ее привлекают мужчины, которые по темпераменты являются полными противоположностями. Например, спокойные и сдержанные. Именно такие избранники обычно оказываются рядом с представительницами данного знака.

Телец

Женщину-Тельца можно охарактеризовать как верную, надежную партнершу, которая ценит стабильность. Ей не нравятся лишние драмы в отношениях, поэтому она предпочитает сразу сбегать от мужчин, во взаимодействии с которыми наблюдаются «эмоциональные качели».

Представительница земной стихии с большей долей вероятности выберет эмоционально зрелого мужчину, способного принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность. Ее привлекают те парни, которые отличаются терпением, выдержкой, спокойствием.

Близнецы

Женщина-Близнецы — натура непостоянная и увлекающаяся. Речь идет вовсе не о частой смене партнеров: напротив, в романтических отношениях представительница воздушной стихии отличается верностью. Речь идет о том, что настроение и увлечения женщины-Близнецов меняются со скоростью звука. Сегодня ей нравится одно, завтра другое, поэтому ей нужен терпеливый, уравновешенный мужчина, который будет с пониманием относиться к подобным особенностям характера избранницы. А еще он сам должен быть открыт для изучения всего нового.

Рак

Женщина-Рак очень семейная. Близкие, муж, дети, родственники для нее всегда в приоритете. Она сделает все возможное, чтобы обеспечить им комфорт и уют.

Представительницу водной стихии привлекают эмоционально зрелые чувственные мужчины, для которых семья тоже стоит на первом месте. Очень важно, чтобы избранник был эмоционально глубокой личностью.

Лев

Женщина-Лев нуждается во внимании, в своего рода поклонении. Избранник должен неустанно ею восхищаться, одаривать презентами, комплиментами. Вот, почему представительница огненной стихии зачастую выбирает в мужья щедрых (особенно в материальном плане) и управляемых мужчин.

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Дева

Женщина-Дева точно знает, чего хочет от отношений. У нее есть определенный список требований к избраннику, что значительно упрощает ей поиск идеального партнера.

Обычно женщина-Дева строит отношения с харизматичными веселыми мужчинами с ярко выраженной индивидуальностью. Для нее важно, чтобы избранник отличался зрелостью на эмоциональном уровне.

Весы

Женщина-Весы — общительная, компанейская, бесконфликтная персона. Ради своего мужчины она готова на многое: ей свойственно проявлять жертвенность в отношениях. Обычно представительница воздушной стихии привлекает тех мужчин, которые хотят достичь внутренней гармонии — и стремятся уравновесить свою жизнь за счет женщины.

Самой представительнице знака нравятся в меру амбициозные, добродушные мужчины. Они могут быть интровертами, но обязательно интеллектуалами.

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Скорпион

Женщина-Скорпион — очень глубокая натура. Она может с виду показаться холодной, но на самом деле является очень чувственной, страстной персоной. Представительница водной стихии ценит верных и преданных мужчин, поскольку сама в отношениях не потерпит измен: ни физических, ни эмоциональных.

Ей нужен такой же страстный и чувственный мужчина с высоким уровнем интеллекта. Он должен быть ментально сильным и выносливым человеком, чтобы женщина-Скорпион его уважала.

Стрелец

Женщина-Стрелец — мятежная и авантюрная натура, которая обожает экстрим, приключения, новые эмоции и впечатления. Она увлекающаяся и деятельная персона, открытая для любых экспериментов.

Представительницу огненной стихии обычно привлекают противоположные по взглядам и темпераментам мужчины, а именно консервативные и сдержанные. Единственное требование к избраннику заключается в наличии у него отменного чувства юмора.

Козерог

Женщина-Козерог — амбициозная чувственная персона, которая всегда стремится к большему. Ее привлекают такие же амбициозные мужчины, у которых есть высокие жизненные цели. Тогда они вместе смогут расти и развиваться, “пробиваться” в высшее общество, преумножать богатство.

Немаловажные качества для идеального избранника для представительницы земной стихии — это практичность и прагматичность. И еще бы хорошо наличие страстного темперамента и чувственности.

Водолей

Женщина-Водолей — интеллектуально развитая персона, расчетливая в хорошем смысле этого слова. Она знает, чего хочет от жизни и от отношений с избранником. Ее привлекают мужчины, которые занимаются чем-то важным и значимым, которые делают этот мир лучше, несут какую-то миссию. Представительнице воздушной стихии нравятся щедрые альтруисты, которые готовы даже бескорыстно трудиться на благо общества.

Рыбы

Женщина-Рыбы — чувствительная, эмпатичная персона с глубоким внутренним миром. Она творческая мятежная натура, ценительница искусства. Любит все красивое, эстетичное, обладает утонченным вкусом. Несмотря на общительность, все свои мысли держит при себе.

Представительнице водной стихии нужен мужчина, который будет полностью разделять ее взгляды и сможет вместе с ней погрузиться в мир грез и фантазий. Обычно в эту категорию попадают замкнутые интроверты.