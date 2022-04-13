Мнение: Об измене на самом верху. Умные уже переобулись



Фото © Kremlin.ru

Последняя дневниковая запись Николая II в качестве императора и самодержца всероссийского заканчивалась словами «Кругом измена, и трусость, и обман!». Именно так, с восклицательным знаком. Её сейчас вовсю цитируют разочарованные и фрустрированные «патриоты», до которых стала доходить ужасная информация. Подтверждается, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский — всем памятны его заявления в Стамбуле? — вовсе не порол отсебятину и отнюдь не отстранён от переговорного процесса за «слив». Оказывается, у него в самых высших эшелонах российской власти есть очень крепкий покровитель.

И это ещё не всё.

Сказать, что по итогам беседы российского президента Владимира Путина с представителями космической отрасли на «Восточном» самые рьяные его сторонники были обескуражены, значит сильно смягчить их реакцию. Их кулаки сжались, жилы на лбу вспухли, взгляд затвердел, а губы сами собой прошептали «Измена!». 38-й утюг с грохотом выпал из окна второго этажа дома №9 на Блюменштрассе в Берне и всей тяжестью обрушился на лысую голову профессора Плейшнера. Только тогда он заподозрил неладное.

А иначе как вот это вот всё понимать?

Даже у самых верных и близких возникают вопросы…

«Сегодня #Путин после долгого молчания выступил публично, и резко уменьшил цели военной операции на Украине, — расстроен один из таких приближённых. — Сейчас “цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения”. Но если это и останется главной целью, то значит, цель денацификации Украины снимается. Значит, наиболее вероятно, Россия планирует остановить военное наступление после разгрома главной группы армии ВСУ на Донбассе и освобождения всей территории ДНР и ЛНР. И Херсонской области и части Запорожской как пути в Крым».

А далее — прямо по пунктам:

«Какова конечная цель специальной военной операции России на Украине?

1. Демилитаризация и денацификация, как объявлено в начале операции? Но для этого необходимо установление военного и политического контроля над всей или почти над всей территорией Украины…

2. Освобождение Донбасса? Это и в выступлении Путина. Это и в заголовках ТВ «Россия 24»… Но тогда большая часть Украины будет огромным ресурсом злобного русофобского террористического режима, постоянной угрозой России.

3. Освобождение русских областей Юга и Востока? Но это нигде пока ясно не заявлено в качестве цели.

4. Донбасс и Херсонская область как коридор в Крым и водный канал? Именно в этих регионах снимают флаги Украины. Но тогда Одесса, Харьков, Запорожье, Николаев, Днепр, эти крупные русские города будут ресурсом для «Антироссии».

5. Где получится, там и будет объявлена #победа? Тоже вариант, но не самый стратегически уверенный.

Вопрос о стратегических целях специальной военной операции остается по прежнему одним из самых неопределённых…»

Впрочем, через несколько часов, не исключено, что после грозного окрика сверху, произошло переобувание в прыжке. Но так могут не все. Многие до сих пор ужасно расстроены. Вероятно, они расстроятся ещё больше, если поймут всю суровую правду.

Никакой «измены» — нет. Есть политика. Искусство возможного ©

Обратимся к первоисточнику:

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей… При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».

И ещё: «у нас одно из ключевых требований – это демилитаризация, то есть мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны, потому что мы должны чётко и ясно понимать, какие вооружения, где находятся, под каким контролем».

Самая официальная информация. От первого лица. Из первых уст.

Всё понятно?

Видимо, не всем.

Вообще, это огромная беда России. Абсолютное большинство её граждан не в состоянии понимать русскую речь. Ни устную, ни даже простой письменный текст. В #ЖЖ это вполне чётко видно. Слова прочесть — могут. Легко, без усилий. Предложения, даже самые сложносочинённые и сложноподчинённые — обычно тоже осиливают. Попроси пересказать прочитанное — и с этим справятся. Понять смысл не в состоянии практически никто. Увидеть смысловую разницу между чётким «главная цель» и обтекаемым «будем стремиться» — ну нерешаемо для большинства!

От этого — все обиды, слёзы, вопли. Мол, как же так, жизнь опять пошла не по плану… «Кругом измена!»

Может быть, просто русский язык нужно было в семье и в школе учить лучше?

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