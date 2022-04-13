Мнение: Путин лишает последних надежд

Вчерашнее выступление Путина стало, я смотрю, настолько разочаровывающим, что до сих пор даже нигде не выложили его полный текст – издания боятся его цитировать в полном объеме. Ведь если выразить одним словом его общее настроение, то это будет СМИРЕНИЕ. Более всего поразило, как Путин обрисовал “преодоление Россией санкций” – которые, по словам даже самих же американцев, официально называются “адские”, “сатанинские” и “калечащие”. Так что сказал Путин? Что Россия будет эти санкции “обходить”, “не получится через одну страну – надо найти другую, не получится через эту – найти третью, четвертую…”

Столько тоски и беспомощности звучит в этом переборе! Ну да, ну да. Не через Иран – так через Индию, не через Индию – так через Северную Корею. Не было даже намека на что-то победительное – типа “мы их заставим”, “все санкции отменят”, “у нас есть способы убедить отказаться” и т.п., вообще – хоть чего-нибудь! Нет. “Мы должны вместо западных комплектующих развить свое импортзамещение”. Блин – ничего, что ты ровно то же самое говорил и 8 лет назад, и даже 12 лет назад, когда даже и самих санкций еще не было?

И дальше какие-то уж совсем детские мантры про “нам надо бороться с бюрократией” и “я верю в малый бизнес”. Про Украину специально подчеркнул, что Главной Целью (!!) всей “спецоперации” было, как внезапно оказалось, спасти… страдающий народ Донбасса! Видали? А под Киев тогда зачем заходили танковыми группами? Донбасс же не там, ау!

То есть общий рефрен такой: мы, дорогие друзья, сейчас оказались в полном дерьме, выхода нет, поэтому будем терпеть, страдать и как-то приспосабливаться.

В принципе, откровенность похвальная, все именно так и есть – но где в таком случае указание на собственную вину? Или всё случилось как-то САМО?

Ну и главное – конечно, все эти унылые путинские констатации находятся в разительном, совершенно вопиющем противоречии с настроениями народных, с позволения сказать, масс. Там-то все ровно наоборот – массы находятся в состоянии истерического энтузиазма, их колотит, они в предвкушении “последний бой, он трудный самый…” И тут великий Нацвождь потухшим голосом предлагает “третью страну” искать. Которая нам ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ продаст и хоть что-то у нас купит.

Никогда еще, пожалуй, между вождем и толпой не было настолько сильного диссонанса. Причем та и другая сторона, каждая по-своему, старательно обманывают себя: вождь тщится всех убедить, что “ничего страшного, перетерпим”, а массы сами себя уверяют, что “все было правильно, только чуть-чуть недожали”.

И никто не хочет посмотреть в глаза страшной Реальности – а именно, что НИЧЕГО уже не будет.