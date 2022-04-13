 

Первым белорусом в космосе станет Анатолий Чубайс

13.04.2022, 8:51, Разное
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Национальное агентство по космическим исследованиям Беларуси объявило имя первого в истории страны гражданина, который примет участие в орбитальном полёте.

Чести удостоился уроженец Борисова, российский экономист Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс полетит в космос– У нас был список кандидатов, который возглавлял действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, но ввиду занятости и того факта, что в текущих условиях нельзя на длительное время покидать территорию Беларуси, он не может лететь. А вот уроженец Борисова Анатолий Чубайс согласился не раздумывая. Именно он и войдёт в историю как первый белорус в космосе, – рассказал генеральный секретарь агентства Роман Протасевич.

Чиновник уточнил, что Чубайс полетит в космос с научно-экономической целью. Ему поручено провести финансовые эксперименты на орбите, в частности, по формированию валютно-кредитной системы во Вселенной.

Место подготовки Чубайса к полёту в космос не оглашается. Сам полёт запланирован на весну 2023 года. О сроках возвращения экономиста на Землю не сообщается.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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