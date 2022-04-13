Принцесса Нидерландов Ариана отпраздновала свое 15-летие

Младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги королевы Максимы принцесса Ариана отпраздновала свое 15-летие.

Ее Королевское Высочество Ариана, принцесса Нидерландов и принцесса Оранская-Нассау родилась 10 апреля 2007 года в Гааге. Она занимает третье место в линии наследования престола – после двух старших сестер Катарины-Амалии и Алексии. При этом Ариана учится в обычной христианской гимназии в Гааге. Помимо родного голландского, говорит по-английски. Кроме того, поскольку ее мать королева Максима – урожденная Максима Соррегьета Черрути, аргентинка с португальскими, итальянскими и баскскими корнями, все дети в королевской семье учат испанский язык. Ариана любит балет, плавание, дзюдо и верховую езду, рисует и играет на пианино.

Принцесса Ариана Принцессы Ариана, Амалия и Алексия

У младшей дочери Виллема Александра мало шансов стать королевой – трон после отца унаследует Амалия. Но Нидерланды, в любом случае, останутся самой женской монархией Европы. До Виллема-Александра страной более ста лет правили женщины – королевы Вильгельмина, Юлиана и Беатрикс. После него на трон также взойдет женщина – старшая из его трех дочерей.

Виллем-Александр с женой Максимой и дочерьми Амалией, Арианой и Алексией в 2007 году