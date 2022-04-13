 

Елизавета II впервые рассказала о своих ощущениях во время болезни коронавирусом

13.04.2022, 8:18, Разное
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На официальном открытии отделения имени королевы Елизаветы в Королевской лондонской больнице, монархиня пообщалась с врачами и пациентами по видеосвязи из Виндзорского замка.  По сообщению Sky News, она охарактеризовала последние два года как “эту ужасную пандемию” и призналась, что во время болезни коронавирусом “очень устала и была истощена”. Напомним, что в феврале, после того, как королева пообщалась с принцем Чарльзом и герцогиней Корнуолльской, позже заболевшими COVID-19, в Букингемском дворце заявили, что Елизавета II также сдала тест и он дал положительный результат. Сообщалось, что она испытывает легкие симптомы простуды и будет находиться на карантине в Виндзорском замке, где ей будет оказываться необходимая медицинская помощь. И вот теперь, в ходе общения с персоналом и пациентами больницы, патроном которой она является, Елизавета II сказала:

Он действительно очень утомляет и изнуряет, не так ли? 

Отделение имени королевы Елизаветы в Королевской лондонской больнице является одним из крупнейших в стране. На сайте британской королевской семьи сообщается, что это отделение интенсивной терапии на 155 коек было развернуто на 14-м и 15-м этажах больницы всего за пять недель, из-за резкого увеличения числа тяжелых пациентов во время пандемии.

Елизавета II поговорила с Асефом Хуссейном – одним из 800 человек, проходивших лечение в этом отделении. Он оказался одним из трех членов своей семьи, попавших в больницу с коронавирусом в декабре 2020 года. Его брат и отец умерли, когда Хуссейн находился на искусственной вентиляции легких. Он провел в отделении интенсивной терапии семь недель и все еще выздоравливает от болезни, только недавно отказался от инвалидного кресла. Его жена рассказала королеве, что за Хуссейна молились 500 друзей и родственников по всему миру, на что Елизавета II пошутила: 

У вас такая большая семья или влияние на людей?



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