Мнение: Санкции США против России незаконны и лишь ухудшают положение

Всё новые санкции в отношении России, которые активно вводят Соединённые Штаты и их европейские союзники, на деле являются односторонними мерами, не имеющими под собой законных оснований или одобрения ООН, пишет Global Times. Игнорируя правила международной торговли, Америка ставит своё внутреннее право выше международного права и постоянно злоупотребляет карательными санкциями, хотя они обычно лишь усугубляют кризисную ситуацию вместо урегулирования, подчёркивается в статье.



Pixabay

Односторонние санкции всегда были одним из самых популярных инструментов в арсенале Дяди Сэма, направленным на продвижение американской гегемонии — хотя США таким способом обычно лишь усугубляют возникающие проблемы вместо того, чтобы способствовать их решению, отмечает Global Times. Например, с 2014 года американцы вместе со своими союзниками уже ввели 8068 различных санкционных мер против России, при этом с момента недавнего обострения кризиса на Украине было введено 5314 новых ограничений, подчёркивается в статье.

При этом американские санкции, направленные против России, фактически представляют собой односторонние действия, которые не получали одобрения со стороны ООН и применяются в нарушение международных законов, пишет Global Times: «Соединённые Штаты решили обойти ООН, потому что были уверены, что обладают достаточно сильными и большими кулаками».

Не обращая внимания на многосторонние правила глобальной торговой системы, США поставили своё внутреннее право выше международного права и начали злоупотреблять вводом всё новых экономических ограничений против России, а также Ирана и КНДР. Такими действиями американцы серьёзно подорвали принципы справедливой международной торговой среды, подчёркивается в статье.

Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка прямо заявил, что односторонние меры против РФ являются незаконными и приняты в обход международных правовых норм. Такими действиями американцы возвращают современный мир в эпоху «беззаконных джунглей», предупреждает Global Times: «Каждый раз, когда США действуют в одностороннем порядке, они принимают в расчёт лишь собственную стратегическую цель, направленную на подавление соперника».

При этом Вашингтон полностью уверен в том, что может использовать свою мощь для реализации собственных интересов даже вопреки международным законам и правилам, не обращая внимания на моральные принципы или пагубные последствия, которые его действия могут причинить остальным, подчёркивается в статье: «Санкции Соединённых Штатов разоблачают их лицемерие».

Например, под действие новых беспрецедентных ограничений в отношении РФ уже попали практически все — от представителей российских властей и элиты до обычных россиян и даже животных, констатирует автор. Жёсткие санкции затронули не только армию, но и такие сферы жизни, как финансы, экономика, торговля, наука, искусство, культура и спорт.

США и их союзники даже конфисковали финансовые активы и имущество российских граждан за границей. И это фактически прямое предательство тех «ценностей», которые Запад давно отстаивает, заявляя, что личная собственность является неприкосновенной и защищена законом, говорится в статье: «Это не что иное, как разбой и грабёж».

Примечательно, что Вашингтон ввел строгие санкции в тех секторах экономики, где американские фирмы являются основными конкурентами России — игнорируя при этом те отрасли, где США сильно зависят от российских поставок, например, титана, который необходим американцам для производства своих авиационных и ракетных двигателей. По словам заместителя секретаря Совбеза РФ Михаила Попова, США также разрешили своим компаниям ввозить из РФ минеральные удобрения, запретив делать то же самое другим странам, пишет Global Times.

Это наглядные примеры американского эгоизма и двойных стандартов, констатирует автор. Что ещё хуже, большинство развивающихся стран, которые не имеют никакого отношения к конфликту вокруг Украины, также вынуждены нести побочный ущерб и расплачиваются за эти меры, говорится в статье. Односторонние санкции Запада уже вызвали серьёзные сбои в глобальной цепочке поставок и привели к росту цен на товары и продукты питания практически во всём мире.

Например, Индия уже значительно пострадала от американских ограничений против России. Как заявили представители Индийского совета по глобальным отношениям Gateway House, США в последнее время всё чаще используют санкции в качестве геополитического инструмента против своих соперников, включая Россию, Иран и Венесуэлу, которые традиционно являются важными партнёрами для Индии, что затрудняет развитие отношений.

В свою очередь, глава МИД Бразилии Карлос Франка отметил, что развитые страны при этом заранее ограждают себя от наихудших последствий вводимых ими односторонних санкций против России, в то время как эти меры негативно влияют на обеспечение ключевых потребностей значительной части населения мира. Американский эксперт Уолтер Рассел Мид также подчёркивает в своей статье, что ограничительные меры в отношении РФ фактически противопоставляют Запад всему остальному миру, пишет Global Times.

Кроме того, американцы и сами начали ощущать негативное влияние санкций сильнее, чем это предполагалось, отмечается в статье. Первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Гита Гопинат уже предупредила, что финансовые ограничения против РФ угрожают постепенно ослабить гегемонию доллара США и привести к еще большей фрагментации международной валютной системы. А по мнению Эндрю Миллигана, бывшего чиновника Министерства финансов Великобритании, санкции также могут привести к снижению корпоративной прибыли в США, сообщает Global Times.

Президент США Джо Байден уже публично пригрозил, что существует лишь два варианта — это жёсткие санкции против РФ или «третья мировая война». И, по всей видимости, он не осознаёт, что единственный путь для урегулирования кризиса может быть найден при помощи диалога и мирных переговоров, заключает Global Times.