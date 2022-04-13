 

Снобизм одной балерины – Личное мнение

13.04.2022, 2:17, Разное
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Прима Оперного театра Елена Кабанова — некрасивая и, как мне показалось, не очень умная женщина — сделала не менее некрасивое и неумное заявление.


Фото: uralopera.ru

В интервью «Комсомольской правде» уральская балерина походя плюнула словом в офисных работников.

Пожалуй, процитирую:

Может быть сразу три-четыре репетиции разных спектаклей за день. В такие моменты я устаю, но это не так тяжело. Многие в офисах целый день сидят. А мы хотя бы шевелимся, у нас хотя бы жизнь какая-то. В этом есть своя радость и кайф.

Кабанова, ты противопоставляешь себя тем, кто работает (или, как ты выражаешься, сидят) в офисах? Я правильно тебя поняла?

У вас «хотя бы жизнь какая-то»? А у офисных сотрудников этой самой жизни, по-твоему, нет? Жизнь есть только у тебя с твоими репетициями, спектаклями, сценой?

Нет, Кабанова, ты не оговорилась. Это и есть твоё отношение к зрителям, большинство из которых «в офисах целый день сидят», не имея хотя бы какой-то, по твоему мнению, жизни.

Вы любите жизнь? Можете сказать, что живёте полной жизнью? Из чего состоит ваша жизнь?

Источник: Лена Миро



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