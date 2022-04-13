Мнение: Странная встреча
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Интернет забит новостями и размышлизмами о визите в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера и его встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этой встрече пишет и пресса, пишут и блогеры.
И только на сайте Кремля – ни строчки про эту встрече. А раз нет даже упоминания про эту встречу, значит, ее как бы и не было? Так получается?
Вот мне и интересно, почему эту встречу вроде бы засекретили (раз не упоминают на сайте Кремля). Но при этом не запретили писать и говорить об этой встрече. Даже Пескову не запретили.
Видимо, встреча все-таки была. Но Кремлю, похоже, нечего сказать про этот «непродолжительный» разговор. Ни плохого, ни хорошего.
А народонаселение России, видимо, должно радоваться, что старинного и надежного друга Кремля Александра Лукашенко президент России принимает не тайно. Так или не так?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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