 

Мнение: Странная встреча

13.04.2022, 1:30, Разное
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Интернет забит новостями и размышлизмами о визите в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера и его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этой встрече пишет и пресса, пишут и блогеры.

И только на сайте Кремля – ни строчки про эту встрече. А раз нет даже упоминания про эту встречу, значит, ее как бы и не было? Так получается?

Вот мне и интересно, почему эту встречу вроде бы засекретили (раз не упоминают на сайте Кремля). Но при этом не запретили писать и говорить об этой встрече. Даже Пескову не запретили.

Видимо, встреча все-таки была. Но Кремлю, похоже, нечего сказать про этот «непродолжительный» разговор. Ни плохого, ни хорошего.

А народонаселение России, видимо, должно радоваться, что старинного и надежного друга Кремля Александра Лукашенко президент России принимает не тайно.  Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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