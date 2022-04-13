 

Принц Чарльз совсем скоро сможет встретиться с принцем Гарри

13.04.2022, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская планируют в мае отправиться в официальный тур по Канаде в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Главная интрига этого путешествия: воспользуются ли они этой возможностью, чтобы встретиться с живущими в США принцем Гарри и Меган Маркл. 

Информация о будущем путешествии поступила из резиденции наследника престола – Кларенс-Хауса. Ее сразу подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо:

Этой весной Канада будет иметь удовольствие встречать Их Королевские Высочества принца Уэльского и герцогиню Корнуолльскую в Ньюфаундленде и Лабрадоре, в Национальном столичном регионе и на Северо-Западных территориях.

Инициатором этого тура, как и поездки герцога и герцогини Кембриджских по странам Карибского бассейна, принцессы Анны в Австралию и грядущего тура принца Эдварда и Софи Уэссекской на Карибы, стала королева, которая считает необходимым укреплять связи Великобритании со странами Содружества наций в год своего 70-летия на престоле. В Канаду Елизавета II с удовольствием съездила бы и сама – известно, что именно эту страну она очень любит и посещала чаще, чем все остальные страны Содружества – 22 раза. Но здоровье уже не позволяет ей летать через Атлантику. Поэтому она перепоручила эту приятную обязанность старшему сыну.

Принц Уэльский тоже частый гость в Канаде, хоть и бывал там чуть меньше – 18 раз, а его супруга Камилла – всего четыре раза. Эта страна вообще оказалась особенной в судьбе Виндзоров-Маунтбаттенов. Именно там жила во время съемок сериала “Форс-мажоры” Меган Маркл, и туда же она переехала вместе с мужем принцем Гарри в 2020 году – сразу после принятия решения о том, что они больше не будут исполнять обязанности членов королевской семьи. И хотя сейчас герцог и герцогиня Сассекские живут в США, не исключено, что во время этой поездки принца Чарльза будет оставлено время на неофициальную часть – его встречу с сыном Гарри. К тому же сейчас супруги подыскивают себе новое жилье в Нью-Йорке.

Меган Маркл в сериале “Форс-мажоры”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Тренд, стой. Раз-два!

12.03 / Ужесточение наказания за “пьяные” ДТП было верным решением – Володин

29.03 / Скоро снимем пальто: чем обновить гардероб к теплому сезону и как стилизовать под себя летние тенденции 2022-го

31.01 / Названы полезные свойства халвы

20.02 / Ученые рассказали о пользе сауны для организма человека

13.05 / Мнение: Жертвы направленной энергии

30.11 / Мнение: О подставе для русских от Рамзана Кадырова

19.08 / Крепкие ягодицы – Личное мнение

18.11 / Хрусталев после выписки из больницы порадовал фанатов пикантным фото в вязаном шарфе

28.03 / Школьники, активно сдающие макулатуру, получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика