Принц Чарльз совсем скоро сможет встретиться с принцем Гарри

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская планируют в мае отправиться в официальный тур по Канаде в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Главная интрига этого путешествия: воспользуются ли они этой возможностью, чтобы встретиться с живущими в США принцем Гарри и Меган Маркл.

Информация о будущем путешествии поступила из резиденции наследника престола – Кларенс-Хауса. Ее сразу подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо:

Этой весной Канада будет иметь удовольствие встречать Их Королевские Высочества принца Уэльского и герцогиню Корнуолльскую в Ньюфаундленде и Лабрадоре, в Национальном столичном регионе и на Северо-Западных территориях.

Инициатором этого тура, как и поездки герцога и герцогини Кембриджских по странам Карибского бассейна, принцессы Анны в Австралию и грядущего тура принца Эдварда и Софи Уэссекской на Карибы, стала королева, которая считает необходимым укреплять связи Великобритании со странами Содружества наций в год своего 70-летия на престоле. В Канаду Елизавета II с удовольствием съездила бы и сама – известно, что именно эту страну она очень любит и посещала чаще, чем все остальные страны Содружества – 22 раза. Но здоровье уже не позволяет ей летать через Атлантику. Поэтому она перепоручила эту приятную обязанность старшему сыну.

Принц Уэльский тоже частый гость в Канаде, хоть и бывал там чуть меньше – 18 раз, а его супруга Камилла – всего четыре раза. Эта страна вообще оказалась особенной в судьбе Виндзоров-Маунтбаттенов. Именно там жила во время съемок сериала “Форс-мажоры” Меган Маркл, и туда же она переехала вместе с мужем принцем Гарри в 2020 году – сразу после принятия решения о том, что они больше не будут исполнять обязанности членов королевской семьи. И хотя сейчас герцог и герцогиня Сассекские живут в США, не исключено, что во время этой поездки принца Чарльза будет оставлено время на неофициальную часть – его встречу с сыном Гарри. К тому же сейчас супруги подыскивают себе новое жилье в Нью-Йорке.

Меган Маркл в сериале “Форс-мажоры”