 

Мама мальчика с аутизмом, из рук которого Криштиану Роналду выбил телефон, отказалась встречаться с ним

12.04.2022, 19:55, Разное
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В понедельник, 11 апреля, Сара Келли, мама 14-летнего парня с аутизмом и диспраксией, сообщила, что с ней связались представители “Манчестер Юнайтед” и самого Роналду, но она осталась не удовлетворена разговором. Это произошло после того, как новость об инциденте на матче получила всемирную огласку.

В “Юнайтед” ужасно справляются с этой ситуацией, и, честно говоря, все стало еще хуже, – таким было ее резюме.

Тем не менее форвард уже извинился и пригласил Сару вместе с пострадавшим сыном встретиться на стадионе “Олд Траффорд”, но женщина назвала его поведение “двусмысленным”.

Как я понимаю, если бы кто-то напал на него на улице, а потом попросил о встрече, он вряд ли бы согласился, – отметила она.

Напомним, 9 апреля Сара Келли из Виррала впервые отвела своего сына Джейка на игру ливерпульского “Эвертон” против “Манчестер Юнайтед”. Находясь на трибуне, 14-летний Джейк снимал на мобильный телефон уходящих с поля футболистов. Затем парень опустил аппарат, запечатлев поврежденную ногу Роналду, который в это время направлялся в подтрибунное помещение. Заметив это, спортсмен разозлился и выбил гаджет из рук ребенка.

С футболистом уже прекратила сотрудничество правозащитная детская организация, а сегодня стало известно, что голландский тренер Эрик тен Хаг, который может возглавить “Манчестер Юнайтед”, не рассчитывает на форварда Криштиану Роналду. По данным источника издания Daily Mail, с 37-летним португальцем могут расстаться уже этим летом. Связано ли это с инцидентом, не уточняется.



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