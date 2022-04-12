 

Компания Geely вывела на тесты в Китае кроссовер Geely Atlas нового поколения

12.04.2022, 16:55, Разное
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Китайский бренд Geely объявил о выходе на этап тестовых испытаний обновленного кроссовера Geely Atlas.

Известно, что модель сохранила плотную защитную пленку, которая не позволяет детально рассмотреть автомобиль. Эксперты смогли отметить видоизмененную решетку радиатора, модернизированные боковые зеркала и светодиодную оптику новой формы. Есть предположения, что новый кроссовер Geely Atlas построена на усовершенствованной архитектуре CMA.

Вместе с тем производителем будет выпущена изначально гибридная модификация кроссовера, однако уже в скором времени транспортное средство превратится в полноценный электрокар. Остальные детали и параметры модели озвучат после официального дебюта.



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