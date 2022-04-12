Мнение: Прощай, столица Рейха!

На всех экранах страны – реклама советских бомбардировок возмездия

«Душной августовской ночью 1941 года на мирно спящий Берлин внезапно посыпались бомбы из неизвестно откуда налетевших самолетов…»

Вот оно – в кои-то веки в блоге Сапожника настоящий рекламный пост, причем совершенно бесплатно! Ведь 28 апреля, и это никакая не шутка, в российский кинопрокат действительно (!) выходит российский же блокбастер «1941. Крылья над Берлином» – рассказывающий о том, как в августе 1941 года, в тяжелейший период для Страны Советов, СССР все-таки сумел каким-то чудом организовать бомбардировку столицы Рейха. Было это, конечно, говоря современным языком, более пиар-мероприятие, чем по-настоящему серьезный налет – но все-таки в целом оно прошло успешно, какое-то количество мирного немецкого населения убить удалось. Всех летчиков, принимавших участие в вылазке, представили к наградам.

И надо ж так случиться, что рекламную кампанию нового фильма начали аккурат в тот день, когда главнокомандующий Зеленский обнародовал приказ, разрешающий ВСУ и всем прочим украинским боевым формированиям атаковать территорию РФ – по земле, по воздуху и как угодно, «если в этом есть необходимость». Есть ли у ВСУ необходимость атаковать Москву?

Я читал об этом налете советской авиации на Берлин еще в школе, и хорошо помню, что наших летчиков тогда поразило, что Берлин ощущал себя настолько мирным и неуязвимым городом, что в нем ночью… даже не включали светомаскировку – летчиков встречало сияние хорошо освещенной столицы Третьего Рейха. А вот из Вики: «Через три часа полёта вышли к северной границе Германии. При полёте над её территорией самолёты неоднократно были обнаружены с немецких наблюдательных постов, но, принимая их за свои, немецкая ПВО огня не открывала. Над Штеттином немцы, посчитав, что это с задания возвращаются заблудившиеся самолёты люфтваффе, с помощью прожекторов предложили экипажам советских самолётов сесть на ближайший аэродром. В 1:30 8 августа пять самолётов осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штеттину».

Вообще известно, что в гитлеровской Германии в период ВОВ до последнего старались не докучать немецкому народу неприятностями, связанными с войной. Скажем, весь 1941 год и часть 1942-го (!!) вся немецкая промышленность работала в одну смену, труд женщин был исключением. Адольф Алоизыч всячески берег свой ein Volk от лишних беспокойств – то есть проявлял себя как настоящий, идейный нацист. Многие бюргеры и особенно бюргерши искренне верили, что прогнивший СССР, этот «колосс на глиняных ногах», вермахт принесет немецкому единому народу на блюдечке с голубой каемочкой; в Берлине и других крупных городах очень долго после начала ВОВ работали кафе, рестораны, катки, не было комендантского часа, трудящихся отправляли на отдых в уютные пансионаты…

В общем, «1941. Крылья над Берлином» – чрезвычайно своевременный фильм. Тем более, что там играет дочка видного рейхсминистра Дениса Мантурова по имени Лионела. Она вообще-то вроде как социолог и искусствовед, но в трудный для Родины час стала еще и актрисой. Так что прокат первыми экранами во всех кинотеатрах страны гарантирован (тем более что после ухода Голливуда показывать-то особо нечего).

Думаю, что фильмец могла бы по случаю закупить и Украина, для демонстрации в своих (уцелевших) кинотеатрах. Лионела в таком случае довольно неожиданно заговорит на мове – но зато был бы весомый вклад в дружбу между нашими народами.

Трейлер:

Текст-то, текст у трейлера какой дивный! С самого начала: “Немецкая пропаганда торжественно объявила о полном уничтожении нашей авиации. Это лживое утверждение…” и т.д. Феерия.