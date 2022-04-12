 

Женщина, не знавшая о беременности, неожиданно родила в душе

12.04.2022, 6:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мать двоих детей, не знавшая о беременности, внезапно родила третьего ребенка.

Не знавшая о своей беременности мать двоих детей из австралийского города Кэмпбеллтаун, штат Новый Южный Уэльс, пошла в душ и внезапно родила третьего ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

У 28-летней Димитти Боннет и ее 42-летнего мужа Джейсона было двое детей. Пара мечтала завести третьего ребенка, но безуспешно. Однажды вечером Боннет ощутила незначительное ухудшение самочувствия. Она уложила детей и решила лечь спать пораньше.

– Около часа ночи я проснулась и почувствовала себя нехорошо. Боль начала усиливаться, и я решила принять душ, чтобы расслабиться. Я не хотела будить мужа, поэтому не стала включать свет и принимала душ в темноте. Внезапно я почувствовала, что нужно тужиться, и через несколько секунд уже придерживала руками голову младенца, — рассказала она.

В состоянии шока женщина села на пол в темноте и в конце концов родила. После этого она стала звать мужа. Тот прибежал в ванную и обнаружил, что его жена вся в крови и держит на руках новорожденного ребенка.

Пара в панике вызвала скорую помощь. Медики доставили женщину и младенца в больницу, где врачи в течение суток наблюдали за их состоянием.

По словам Боннет, она ничего не заподозрила, когда набрала несколько килограммов, поскольку вела малоподвижный образ жизни из-за локдауна. По ее словам, менструация не прекращалась. Кроме того, за несколько недель до родов она прошла тест на беременность и получила отрицательный результат.

Женщина отметила, что старшие дети были счастливы, когда родители сообщили им о новом брате. Семья и друзья поддержали пару и помогли раздобыть коляску, одежду, памперсы и кроватку для новорожденного.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Оклахома не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Она утверждает, что пользовалась противозачаточным средством.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Скандалы: Полковника Черкалина отправили в гарнизон

25.12 / Из “Голубого огонька” исключат артистов, еще не достигших пенсионного возраста

22.11 / В Tesla появится автопилот, способный ездить по встречной полосе

23.11 / В Челябинске ребенок съел суши и умер

26.04 / Как получить двойной оклад за работу в майские праздники

16.01 / Мнение: Главный идеолог борьбы с фашизмом

10.01 / Ученые обнаружили способность имбиря подавлять аутоиммунные заболевания

27.11 / Спасибо партии за пытки

13.09 / Мнение: Титатны и пигмеи

31.07 / Личное: Под маской нормальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика