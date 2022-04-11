Мнение: Когда в России запретят «Океан Эльзы»?

Обнаружил в машине диск, который слушал много-много лет назад, еще даже до того, как в 2009-2011годах отсидел срок по ст.282 УК «за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе «представители региональной власти».

Уже после колонии услышал вот такую песню «Океана Эльзы».

Лирические песни «Океана Эльзы» о любви сегодня звучат совсем не лирично. А лидер группы Святослав Вакарчук, оказывается, ушел добровольцем в территориальную оборону.

Вот я и думаю, не станет ли старинный диск, обнаруженный в автомобиле, запрещенным? Потому что в лирических песнях «Океана Эльзы» сегодня не слышно лирики, сегодня они звучат совсем не лирично….

На снимке: группа «Океан Эльзы», фотография отсюда

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