 

Мнение: Когда в России запретят «Океан Эльзы»?

11.04.2022, 9:41, Разное
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Обнаружил  в машине диск, который слушал много-много лет назад, еще даже до того, как в 2009-2011годах отсидел срок по ст.282 УК «за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе «представители региональной власти».

Уже после колонии услышал вот такую песню «Океана Эльзы».

Лирические песни «Океана Эльзы» о любви сегодня звучат совсем не лирично. А лидер группы Святослав Вакарчук, оказывается, ушел добровольцем в территориальную оборону.

Вот я и думаю, не станет ли старинный диск, обнаруженный в  автомобиле, запрещенным?  Потому что в лирических песнях  «Океана Эльзы» сегодня не слышно лирики, сегодня они звучат совсем не лирично….

На снимке: группа «Океан Эльзы», фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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