«Союз Медведя и Петуха»: Марин Ле Пен рассказала о перспективах отношений с Россией

Кандидат в президенты Пятой Республики от партии «Единая Франция» Марин Ле Пен рассказала журналистам, каким она видит будущее страны после победы на выборах. По словам Ле Пен, «будущее Европы будет определять союз Медведя и Петуха».

Петух – национальный символ Франции, а Медведь – России и её правящей партии, объясняет Ле Пен. По мнению лидерки французских националистов, у Франции «звёздные перспективы» построения прочного союза и инфраструктуры безопасности в Западной Европе.

Ле Пен не исключает выход её страны из НАТО и вступление в ОДКБ на правах наблюдателя, введение с Россией безвизового режима и признание независимости ЛДНР. Взамен она ожидает, что Россия поддержит традиционные претензии Франции на Эльзас и Нижнюю Лотарингию, которые по недоразумению остались частью Германии по итогам Второй Мировой войны.

«Нас ждёт новая эпоха. XXI век в Западной Европе пройдёт под знаком петуха. Когда я стану президенткой, Пятая Республика будет реорганизована в Третью Империю, во имя сохранения стабильности и всеобщего благополучия. Мы будем перенимать опыт у наших российских партнёров, установим на своих границах комплексы С-400 и вернём в родную гавань немецкий Антверпен. И уже через два года моего правления знамя с французским петухом взовьётся над многими крупными городами, восстановив тем самым историческую справедливость. Сделаем Францию снова великой!» – заявила Марин Ле Пен.

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