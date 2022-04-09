 

Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память принца Филиппа необычным образом

09.04.2022, 19:55, Разное
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Сегодня исполнился ровно год с того дня как не стало герцога Эдинбургского принца Филиппа. Муж королевы Елизаветы скончался в возрасте 99 лет, не дожив до столетнего юбилея всего два месяца. В годовщину смерти монарха близкие родственники почтили его память. Принц Чарльз опубликовал редкое фото, а на официальном королевском аккаунте появилось видео, смонтированное из фото принца и его родных разных лет. Двухминутный ролик сопровождает голос, читающий лирическое стихотворение Саймона Армитиджа. 

Напомним, что принц Филипп умер за два месяца до своего 100-летия – 9 апреля прошлого года. Это известие в тот же день подтвердила пресс-служба королевы. Соответствующее заявление под черно-белым портретом Филиппа было опубликовано на официальной странице в сети.

Смерть герцога Эдинбургского была зарегистрирована в королевском округе Виндзор и Мейденхед 13 апреля, через четыре дня после его кончины, его личным секретарем бригадным генералом Арчи Миллер-Бейкуэллом. Похороны монарха прошли 17 апреля, в Лондоне, церемония прощания состоялась в часовне Святого Георгия. Только в мае 2021 года была названа официальная причина смерти герцога Эдинбругского – “старость”. Западные СМИ тогда уточняли, что определение “старость” как причина смерти допустима только к пациенту старше 80 лет, и если врач, подписавший свидетельство, “лично заботился о покойном в течение длительного периода и наблюдал постепенное ухудшение его общего состояния здоровья”.



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