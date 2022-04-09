Депутатам Госдумы разрешили удалённо работать из Израиля

Государственная дума приняла поправки в регламент работы нижней палаты парламента. С 11 апреля народные избранники, которые находятся в Израиле по уважительной причине, смогут голосовать удалённо.

«Некоторое количество депутатов сейчас находятся за пределами России, большинство из них оказались в Израиле. Там они решают служебные вопросы – налаживают связи с местными органами власти, проводят встречи с избирателями, отстаивают позиции России в СМИ. Израиль является дружественной нам страной, поэтому мы приняли решение разрешить парламентариям остаться там. Они смогут удалённо голосовать, готовить законопроекты и участвовать в дискуссиях», – заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник нашей редакции в аппарате Государственной думы подчеркнул, что решение было вынужденным. Дело в том, что из-за массового отъезда депутатов в Израиль работа нижней палаты оказалась фактически парализована.

«Да, выехало больше 150 человек, поэтому нормально функционировать парламент не мог. Поэтому и пришлось принимать такое соломоново решение», – заявил депутат одной из фракций на условиях анонимности.

Более половины народных избранников уже подали заявления в бухгалтерию Государственной думы с просьбой перечислять их заработную плату на карты иностранных банков. Несмотря на то, что по действующему законодательству все выплаты из бюджета должны осуществляться исключительно на карты МИР, было принято решение удовлетворить требования депутатов. В противном случае парламентарии не смогли бы оплачивать товары и услуги за пределами России, что могло бы привести к нарушению нормальной работы Думы.

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