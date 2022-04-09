 

Вакансия дня: исполнительница роли Кейт Миддлтон в сериале “Корона”

09.04.2022, 18:33, Разное
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Для съемок “Короны” – исторического телесериала, выходящего на Netflix, – ищут актрису, похожую на юную Кейт Миддлтон. Этот сериал посвящен истории и эпохе королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Пока что были отсняты четыре сезона, охватывающие период до конца 1990 года. Ожидается, что осенью на экраны выйдет пятый сезон, в котором будет показан крах семейных отношений принца Чарльза и принцессы Дианы, закончившийся разводом в 1996 году. Но уже сейчас создатели думают о том, как показать начало отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 

Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете в 2005 году

Молодые люди познакомились в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года Кейт и Уильям, уже будучи друзьями, снимали дом в Файфе, а с 2003 года – загородный коттедж. К этому времени относится начало их романтических отношений. Во время каникул пара несколько раз путешествовала вместе, а в 2003 году Кейт была в числе самых близких друзей, приглашенных на день рождения принца. В 2005 году об этих отношениях сообщили все британские и мировые таблоиды. Но, судя по информации газеты The Daily Star, в сериале пока не собираются слишком углубляться в истоки отношений герцога и герцогини Кембриджских. Новые серии будут посвящены правлению королевы в конце 90-х – начале 2000-х годов, а роль Кейт Миддлтон в них будет совсем небольшой. 

Более того, источник газеты в съемочной группе сообщил, что ее персонаж появится в фильме, только если найдут подходящую исполнительницу. Зато полным ходом идет отбор актеров в возрасте от 16 до 21 года, которые могли бы сыграть принцев Гарри и Уильяма. Ассистенты по кастингу обращают особое внимание на “сильное внешнее сходство”.

Принцы Гарри и Уильям с Кейт Миддлтон на стадионе в феврале 2007 года



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