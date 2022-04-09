Главное правило — вещь должна быть по размеру: как выбрать юбку женщине с пышными формами

Порой бывает сложно подобрать ту одежду, которая бы идеально сидела по фигуре и корректировала силуэт, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. К счастью, сейчас в ассортименте много изделий разных фасонов, поэтому есть возможность найти подходящую вещь. Вот советы для пышных женщин по подбору идеальной юбки.

Важные рекомендации

Выбирайте изделие строго по размеру. Ведь если возьмете юбку на размер больше, то своей мешковатостью она утяжелит ваш силуэт и заставит казаться крупнее. Маленькая юбка, в свою очередь, будет слишком облегать тело, подчеркивая каждую лишнюю складочку.

Вот какие нюансы еще следует учитывать при выборе данного предмета гардероба:

избегайте декора в виде страз, вышивок, накладных карманов и т. д.; отдавайте предпочтение однотонной юбке, без принта, в минималистичном стиле; рекомендуемые ткани: плотный трикотаж, букле, деним; предпочтительнее брать юбки темных оттенков, но на летний период можно сделать исключение и нарядиться в белоснежное изделие (при этом скомбинировав его с ярким верхом); если у вас маленький рост, то юбка должна быть не ниже колена (рекомендуемые фасоны: карандаш, А-силуэт); если вы высокая, то не надевайте изделие с замками, молниями, пуговицами; если вы среднего роста, то идеальный для вас крой юбки – солнце; будьте осторожны с плиссированными юбками: они могут полнить.

А теперь рассмотрим разные фасоны юбок, которые подходят женщинам с пышными формами.

Юбка-брюки

Преимущество такого изделия заключается в свободном крое и в удобной посадке. Юбка такого фасона — прекрасный универсальный вариант для создания как повседневного, так и делового образа. Подобное изделие делает любой лук более женственным и легким.

Юбка-карандаш

Данный фасон позволяет зрительно вытянуть силуэт и казаться стройнее. Плюс с помощью высокой посадки есть возможность скрыть животик. Больше всего данное изделие подходит для создания делового образа.

Прямой силуэт

Независимо от вашего типа фигуры, данный вариант можно назвать универсальным. Он подходит всем без исключения представительницам прекрасного пола. Отдавайте предпочтение изделию длиной чуть выше колена, чтобы казаться стройнее.

Солнце

Эта юбка хороша тем, что позволяет уравновесить верх и низ фигуры, делая ее более пропорциональной. Плюс ко всему есть возможность подчеркнуть талию и тем самым смоделировать фигуру «песочные часы».

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С запахом

Если у вас широкие бедра, а сверху вы не слишком крупная, тогда выбирайте юбку с запахом. С ее помощью ваши бедра будут казаться уже. Поскольку сама по себе юбка с запахом является акцентной вещью, комбинируйте ее с нейтральным верхом.

В пол

Если предстоит торжественное мероприятие, то можете смело надевать юбку в пол. Она сделает образ более элегантным и в то же время величественным. В сочетании с туфлями на высоких каблуках вы будете казаться выше и, соответственно, стройнее.

Трапеция

Такой фасон подходит вам, если у вас широкие бедра, но узкая талия. Единственный нюанс: такое изделие нужно комбинировать с верхом в минималистичном стиле. Универсальные подходящие варианты – классическая блуза или водолазка без декора.