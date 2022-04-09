Чтобы кишечник весь день работал как часы, нужно выбирать правильный завтрак: бобы и еще 5 подходящих продуктов

Диетологи постоянно говорят о важности первого приема пищи. Именно завтрак наполняет организм энергией на весь день. Чтобы сохранить здоровье кишечника, нужно точно следовать режиму дня. Однако, когда дело касается первого приема пищи, многие не знают, какие продукты лучше выбрать. Далее в статье приведен краткий обзор вариантов полезных завтраков.

Лимонная вода

Для улучшения процесса пищеварения диетологи рекомендуют начинать каждый день со стакана воды с лимонным соком. Сочетание в таком напитке кислоты и жидкости помогает расщеплению пищи, смягчению стула и выведению шлаков, токсинов.

В составе лимонов имеются сильнодействующие полифенолы. Эти вещества защищают ткани организма от окислительного стресса и связанных с ним заболеваний (рак, ишемия). Кроме того, они препятствуют возникновению неблагоприятных последствий старения в микробиоме.

В стакан с водой диетологи советуют добавлять не только сок лимона, но и немного его мякоти. В последней содержится пектин — клетчатка, которая стимулирует здоровый микробиом. Кроме того, она способствует росту пробиотиков, например бифидобактерий.

Овсяная каша

О полезных свойствах овсянки известно каждому. Крупа богата бета-глюканом, который представляет собой особый тип ферментированной растворимой клетчатки. Она помогает подготовить кишечник к размножению разнообразных бактерий и поддерживать работу иммунной системы.

Готовить овсяную кашу лучше без сахара. Для улучшения вкусовых ощущений в нее можно добавить небольшой кусочек масла, фрукты, ягоды и орехи.

Чернослив

Данный продукт считается универсальным. Его можно добавлять в кашу, йогурт или даже блины. Диетологи рекомендуют каждое утро съедать от 6 до 8 плодов.

Состав чернослива определяется комбинацией пребиотической клетчатки, антиоксидантов и сорбита — сахарного спирта со сладковатым привкусом, который медленно усваивается в организме. Пребиотическая клетчатка положительно воздействует на бактерии в кишечнике, снижая риск возникновения колоректального рака. Кроме того, она может полностью восстановить работу кишечника даже после отравления, подавляя рост патогенных микроорганизмов.

Персики

Зимой хорошие и вкусные персики найти достаточно трудно. Однако летом не стоит отказывать себе в этом удовольствии.

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Персики можно добавлять в утренний йогурт или кашу, украшать с их помощью блины или вафли. В домашних условиях на основе этих фруктов легко приготовить варенье. Любой из вариантов обязательно понравится вашему кишечнику, ведь в персиках очень много клетчатки. Они притягивает воду к каловым массам, предупреждая возникновение запоров. Такая клетчатка действует как мягкое слабительное, улучшая регулярность стула и работу кишечника в целом.

Цельнозерновые продукты

Наиболее популярными цельнозерновыми продуктами являются овсянка и некоторые разновидности макарон. Каша из первой — отличный выбор для завтрака, о чем было сказано выше. Но, если ее есть каждый день, она быстро надоест.

В таком случае диетологи предлагают расширить перечень используемых цельнозерновых продуктов. Для завтрака подойдут сорго или ячмень. Из этих круп также получаются вкусные и питательные каши. Они богаты бета-глюканом, который улучшает здоровье кишечника. Чтобы первый прием пищи сделать еще полезнее для кишечника, кашу можно украсить зеленым бананом. Он имеет в своем составе много пребиотической клетчатки. Однако выбирать следует недозревшие фрукты.

Бобовые

Фасоль в нашей стране не является типичной для завтрака едой. Но диетологи рекомендуют пересмотреть свое к ней отношение.

В составе фасоли присутствует растворимая клетчатка. Она медленно переваривается, поэтому чувство голода долго не наступает. Фасоль можно добавлять в смузи или омлет, использовать в качестве намазки на тосты.