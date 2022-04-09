Звездный роман: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Легендарная пара начала 2000-х – Бен Аффлек и Дженнифер Лопес – снова помолвлены! В четверг, 7 апреля, Дженнифер попала в объективы папарацци во время шопинга в мебельном магазине, по сообщениям, СМИ, чтобы выбрать предметы декора и посуду для их с Беном Аффлеком общего дома, который они недавно купили за 50 миллионов долларов. Внимание в ее образе привлекло кольцо с огромным бриллиантом, которое красовалось на том самом безымянном пальце левой руки.

Сутки интернет гадал – это просто украшение или помолвочное кольцо. И вот сегодня певица подтвердила, что собирается замуж. В своем новостном бюллетене для поклонников певица поделилась трогательным роликом, не оставившим сомнений: она ответила согласием на предложение руки и сердца от Бена Аффлека. В 13-секундном видео Джей Ло демонстрирует обручальное кольцо с крупным зеленым бриллиантом и, кажется, плачет от счастья. Бена на видео нет, да и он сам почему-то пока хранит молчание.

Мы предлагаем просмотреть самые яркие фотографии пары, сделанные за время их первого романа, а заодно вспомнить, с чего все началось и почему первая помолвка так и не закончилась свадьбой.

Актер и певица познакомились в далеком 2002 году на съемках фильма “Джильи”, в которой они исполнили влюбленную пару: он сыграл незадачливого гангстера, она – безжалостную убийцу. Впрочем, картина с треском провалилась в прокате: она набрала всего 7,2 миллиона долларов при бюджете в 54 миллиона долларов. К тому фильм получил шесть антипремий “Золотая малина”.

Но эти нерадостные новости затмил роман двух главных актеров. Их служебные отношения довольно быстро переросли в романтические, да и в целом их роман был стремительным и ярким. К тому же для обоих он был терапевтическим: Джей Ло как раз разводилась с Крисом Джаддом, а Бен Аффлек приходил в себя после расставания с Сандрой Буллок. Кстати, подробную хронологию романов Бена Аффлека вы можете прочитать здесь.

В сентябре Бен сыграл камео в клипе любимой на ее один из главных хитов Jenny from the Block. А уже в ноябре 2002 года Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Фанаты певицы разделились на два лагеря: первые прозвали влюбленных “Беннифер” (причем это слово так устоялось, что даже попало в толковые словари), тогда как вторые считали, что “худший актер” по мнению премии “Золотая малина” не подходит знойной латиноамериканке. Но факт оставался фактом – Джей Ло приняла его предложение и долгое время с удовольствием носила кольцо Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоимостью 1,2 миллиона долларов. СМИ она рассказала лишь, что момент предложения был “красивым и запоминающимся”.

Но до алтаря влюбленным помешали дойти… папарацци и репортеры. Позже оба вспоминали, что давление журналистов и фотографов достигло такой отметки, что, еще будучи женихом и невестой, они собирались в один день со своей свадьбой организовать еще несколько “фейковых”. В этом решении они видели единственный способ хоть как-то отвлечь папарацци. В итоге их роман не выдержал столь пристального внимания, и свадьбу, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года, они отложили за день до нее на неопределенный срок.

Из-за чрезмерного внимания к нашей свадьбе мы решили перенести дату, – гласило официальное заявление. – Когда мы обнаружили, что всерьез рассматриваем возможность найма трех отдельных «невест для приманки» в трех разных местах, мы поняли, что что-то не так. Мы начали чувствовать, что ощущение того, что должно было быть самым счастливым днем в нашей жизни, под угрозой. Мы чувствовали, что то, что должно было быть радостным и священным днем, может быть испорчено для нас, наших семей и наших друзей.

Впрочем, расставание не стало помехой к еще одному сотрудничеству на экране: в 2004 году Бен и Джен сыграли в фильме “Девушка из Джерси”.

О бывшем Дженнифер говорила несколько раз и в позитивном ключе:

Я люблю Бена, он отличный парень, но нам обоим было тяжело находиться в «осаде» два года подряд. Мы были на обложках всех журналов каждую неделю, это было как минимум странно. Думаю, наши отношения действительно пострадали из-за этого, но это не единственная причина, – говорила она в 2010-м на шоу The Graham Norton Show.

В 2016 году Лопес сказала в интервью People:

Мы не пытались сделать наши отношения публичными. Мы просто случайно оказались вместе на пике популярности таблоидов. Было большое давление.

А в 2014 певица выпустила автобиографию True Love, в которой тоже не обошлось без упоминания Аффлека:

Мы с Беном расстались в тот момент, когда я думала, что мы связаны друг с другом навсегда. Мне впервые по-настоящему разбили сердце. Казалось, что его вырвали из груди. Я искала утешение в другом человеке, пыталась найти того, кто заставит меня чувствовать себя любимой и желанной в часы моего глубокого одиночества. Марк (Энтони) появился в моей жизни спустя три дня после того, как я должна была сказать «Да» у алтаря другому мужчине.

Их пути разошлись почти на два десятка лет: Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, а Бен Аффлек связал себя узами брака с Дженнифер Гарнер. Оба стали родителями – у Дженнифер родились близнецы, а Гарнер родила Аффлеку двух сыновей и дочь. Однако оба брака распались, после чего у каждого были еще отношения. После последних их разрывов с Алексом Родригесом и Аной де Армас, видимо, в поиске утешения они снова начали общаться.

Сначала все новости о воссоединении пары основывались лишь на слухах, пока в мае прошлого года не были опубликованы фото Джей Ло и Бена Аффлека в аэропорту Монтаны, где они держатся за руки. Эти кадры свели их поклонников с ума. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, которые были уверены в постановочности кадров. Но летом, накануне дня рождения Лопес сомнения отпали – пара стала появляться на публике, потом их общие друзья опубликовали первый совместный снимок пары и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.

В июле Дженнифер впервые прокомментировала вспыхнувшие чувства, а спустя месяц прервал молчание и Бен. Их светский дебют после воссоединения произошел на Венецианском кинофестивале в начале сентября. Там Бен представлял свой новый фильм.