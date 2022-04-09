Женщина забеременела после контакта с пришельцами – Министерство обороны США

Согласно утверждениям, зафиксированным в документах Пентагона из DIA, свидетели утверждали, что НЛО вступали в сексуальные контакты с людьми, а одна женщина якобы даже забеременела.

Отчет был получен в рамках запроса на свободу информации.

Абсурдные утверждения были сделаны в документах Пентагона, полученных The Sun. Несколько свидетелей утверждали, что инопланетяне имели сексуальные контакты с людьми, после одного из которых одну женщину оставили беременной.

В докладе под названием «Аномальные острые и подострые полевые эффекты на человека и биологические ткани» исследуется влияние на здоровье людей, которые имели паранормальные переживания или «травмы человеческих наблюдателей аномальными передовыми аэрокосмическими системами».

Американское исследовательское агентство MUFON составило список, который фигурировал в «полезной базе данных» отчета, и перечислил биологические эффекты наблюдений НЛО на людей и их частоту.

В отчет были включены странные случаи, такие как «очевидное похищение», «неучтенная беременность», сексуальные контакты, опыт телепатии и телепортация.

В исследовании говорится о пяти сексуальных контактах между НЛО и людьми.

В докладе говорится, что наблюдения НЛО могут оставить свидетелей ранеными или страдающими от радиационных ожогов, проблем с мозгом и поврежденных нервов. В докладе также предупреждают, что такие объекты могут представлять «угрозу интересам Соединенных Штатов».

Одно из заявлений в докладе гласило: «Было обнаружено, что люди получили травмы от воздействия аномальных транспортных средств, особенно в воздухе и в непосредственной близости».

Сообщалось, что травмы были связаны с электромагнитным излучением и связывали их с «энергетическими двигательными установками». В качестве возможных травм были перечислены нагревание и ожоговые травмы от радиации, повреждение мозга и способность воздействовать на нервы.

Отчет, часть более 1500 страниц документов DIA, связанных с секретной программой Пентагона по НЛО, программой Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Среди них был еще один документ, в котором пояснялось как классифицировать «аномальное поведение» – после встреч с «призраками, йети, духами, эльфами и другими мифическими существами».