Кожаные шорты-бермуды и тренчи без рукавов: тенденции уличной моды на апрель и самые актуальные наряды

Экстравагантные материалы, обилие аксессуаров, яркие цвета, сочетание несочетаемого — так можно охарактеризовать стильные образы, представленные на Неделе моды в Нью-Йорке. Новые актуальные тренды точно приглянутся решительным и смелым девушкам, готовым экспериментировать с образами. Вот, на какие тенденции стоит обратить внимание в апреле.

Удлиненные джинсы

Как можно создать эффект бесконечных ног? Один из вариантов — джинсы с очень длинными штанинами. И пусть вас не смущают складки ткани, падающие на стопу.

Конечно, к такому фасону нужно привыкнуть. Образ получается неформальный: возможно даже чересчур. Но в этом-то и суть: чтобы эпатировать и пробовать что-то новое.

Кожаные шорты-бермуды

Кожаные изделия — вечная классика, которая не выходит из моды. Еще с прошлого года уверенно закрепились в лидирующих позициях кожаные штаны и платья. Сейчас же мода шагнула дальше: оказывается, даже шорты могут быть кожаными. И речь идет не просто о шортах, а о бермудах (то есть удлиненной и расклешенной модели).

Это изделие — мастхэв для любой модницы в текущем сезоне. Модельеры предлагают на выбор материал: либо натуральная, либо эко-кожа. Оба варианта приемлемы.

Укороченные жакеты и блейзеры

Сейчас уже очно никого не удивишь верхней одеждой оверсайз. Она прочно закрепилась в топе трендов и прошлого, и нынешнего года. С другой стороны, иногда хочется разнообразия и чего-то кардинально противоположного актуальному и тому, что является мейнстримом.

Если вы тоже жаждете экспериментов, то вместо оверсайз берите укороченные жакеты и блейзеры. Они станут прекрасной альтернативой плащам и пальто в теплую весеннюю погоду. Сочетайте такой верх с джинсами и брюками с высокой посадкой.

Полупрозрачные блузы

Добавить нотку женственности и элегантности, а также романтичности и кокетливости не составит труда с помощью блузы из полупрозрачной ткани. Такое изделие универсально в том смысле, что гармонично сочетается с любым низом: будь то джинсы, юбка из ткани или кожи. И, кстати, шорты-бермуды (тренд, упомянутый выше) тоже подойдут.

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Платье-сорочка

«Пижамный стиль» хоть в целом и несколько вышел из моды, но остались отдельные его элементы. Например, платье-сорочка на тонких бретелях из шелка или атласа. Такое изделие можно и нужно сочетать с блейзерами и пиджаками. А чтобы образ получился более эффектным и целостным, добавьте аксессуары: солнцезащитные очки, платок, сумку, украшения в виде сережек, браслетов, ожерелий.

Рубашки под платья

Вы думаете, что на улице еще недостаточно тепло для того, чтобы надевать платья на бретелях и сарафаны? На самом деле есть возможность надеть любимое изделие, предназначенное для летнего сезона: но не с пиджаком или блейзером, а с рубашкой.

Выглядит такой наряд креативно и экстравагантно. Обратите внимание на то, что в данном миксе рубашка должна быть не облегающей, а с пышными рукавами, можно даже с воланами.

Пиджак оверсайз

Неожиданное применение нашли дизайнеры данному универсальному изделию, которое является составляющей капсульного гардероба. Оказывается, в нынешнем сезоне его можно использовать в качестве альтернативы платью.

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Образ получается стильным и женственным, но с нотками брутальности.

Брючный костюм

Именно с помощью брючного костюма можно создать образ с учетом актуального тренда колор-блок. Предполагается комбинирование двух разных цветов: костюм одного, а рубашка или топ другого. Можете выбрать любое сочетание на свое усмотрение.

Для работы больше подойдет смешение нейтральных оттенков: например, белого с оливковым, песочным и т.д. Для создания повседневного или торжественного образа комбинируйте яркие цвета: например, оранжевый и розовый.

Тренч в силе жилет

Это изделие — мастхэв для модниц в нынешнем сезоне. Возможно, будет несколько непривычно видеть себя в таком многослойном неформальном образе. Однако со временем вы сможете по достоинству оценить преимущества и комфорт ношения тренча-жилета.

Колготы с рисунком

Колготы — они как элемент нижнего белья: по идее должны быть незаметными и не привлекать к себе лишнего внимания. Однако в нынешнем сезоне модельеры предлагают сделать их акцентной вещью, изюминкой образа. Сделать это можно, выбрав колготы с принтом на свое усмотрение. А чтобы все видели оригинальный дизайн, надевайте мини-юбку или шорты.