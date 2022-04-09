Мнение: Зачем мы поставляем газ?

Тут многие интересуются – а почему, мол, Россия продолжает поставлять в Европу газ, как бы несмотря на то, что Европа нас, мягко говоря, разлюбила и разве что в рожу не плюет буквально при каждом удобном (и неудобном) случае? Я поискал ответ – и был, не скрою, просто поражен его невероятной простотой: оказывается, Россия гонит и гонит газ прежде всего потому, что… иначе его просто некуда будет девать!

Ларчик просто открывался. У РФ в буквальном смысле нет других вариантов, а просто взять и прикрыть газовые месторождения, как кастрюльку, с присказкой “Горшочек, не вари!” – тоже не получится, ибо месторождения – не кастрюлька: раз захлопнув, их потом придется очень долго, дорого и муторно вновь раскочегаривать.

Вот интересный текст на эту тему из ФБ:

“К разговорам «а мы будем газ в Китай продавать» должен заметить вот что. Газ в «Силу Сибири» поступает с Чаялдинского месторождения, в 2021 году его было всего 10 млрд. кубов. В Европу поставляется по трубе 170 млрд. кубов. Перенаправить потоки нельзя потому как для этого нужны газопроводы, помеченые на схеме циферкой «1», идущие от Уренгоя на Восток, которых не существует и стройка которых предполагается только теоретически.

Участок от Ковыктинского месторождения, помеченный циферкой «2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2023м году и благодаря нему загрузить «Силу Сибири» до проектной мощности 38 млрд. куб. в год, которая, заметим все равно меньше 170 млрд. куб., поставляемых в Европу.

Проще перенаправить куда-то 17 млрд. кубов СПГ, который Россия поставляет сейчас в Европу, в том числе, например, в Испанию (3.4 из 20.9 потребляемого СПГ), но это тоже некоторый вопрос.

В общем-то Европа нужна нам в этом плане ничуть не меньше, чем мы Европе. Именно поэтому никто и не включил до сих пор «газовую бомбу» (ВЛАДИСЛАВ БОРКУС)

Другими словами, проще: чтобы перебросить наш газ от Европы в Китай, надо… НАЧАТЬ И КОНЧИТЬ. То есть на сегодня для этого нет примерно ничего. Что, конечно, само по себе интересно – ведь РФ, как нас сейчас уверяют, задолго до февраля усиленно “готовилась к санкциям”, и якобы очень хорошо понимала, что надо “поворачивать на Восток”, потому что с Западом предстоит очень серьезное обострение, в том числе и по газу… Да, собственно, пресловутую “Силу Сибири” и начали строить в 2014 году именно под таким соусом!

И чо? И, как выяснилось, ничо. Ничо не готово. Если даже эти газопроводы начать неимоверно ударно строить – это все равно несколько ЛЕТ. Есть ли у РФ в запасе несколько лет, если вся экономика начнет рассыпаться буквально через пару-тройку месяцев?

Вопрос риторический.