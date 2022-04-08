“Баффи – истребительница вампиров” 25 лет спустя: как сложилась судьба актеров культового сериала

Сара Мишель Геллар (Баффи Саммерс)

Конец 90-х был пиком в карьере Сары: только что вышла “Баффи”, фильм “Жестокие игры” и триллер “Я знаю, что вы делали прошлым летом”. На съемках последнего Сара познакомилась с актером Фредди Принцем-младшим, в 2002 году они поженились. Сара и Фредди до сих пор счастливы вместе и растят двух детей – дочь Шарлотту Грэйс и сына Рокки Джеймса. Недавно у Сары спросили: кого бы она хотела видеть в ремейке фильма про Баффи? Актриса ответила, что с этой ролью прекрасно бы справилась Зендая.

Сара, 2022 год Сара с мужем

Дэвид Бореаназ (Ангел)

На роль Ангела Дэвид попал случайно: менеджер сериала увидел харизматичного парня на улице и пригласил на пробы. Его герой так понравился зрителям, что продюсеры решили запустить отдельный проект “Ангел”, который шел в эфире 5 сезонов. После этого Дэвид активно снимался в комедиях, но настоящий мировой успех вновь пришел к нему в 2005 году после выхода сериала “Кости”.

В личной жизни у актера тоже все в порядке: в 1997 году он женился на сотруднице социальной службы Ингрид Куинн, но спустя два года брак распался. Второй женой Дэвида стала модель Playboy Джейми Бергман. Пара жила в счастливом браке и воспитывала двух детей, пока в 2010 году актер публично не признался в измене. Джейми удалось простить мужа, семья Бореаназ счастлива вместе до сих пор.

Кадр из сериала Дэвид в сериале “Кости”

Николас Брендон (Ксандер Харрис)

Роль застенчивого и влюбленного школьника прославила Николаса, однако закрепить свой успех он не смог. Среди известных проектов в его фильмографии – сериал “Мыслить как преступник” и “Частная практика”. В личной жизни у Николаса тоже затишье: он был женат на актрисе Трессе ДеФилье, а второй его супругой стала Мунда Ти, их брак просуществовал около года.

Кадр из сериала Николас и Элисон Хэннигэн

Элисон Хэннигэн (Уиллоу Розенберг)

Роль лучшей подруги Баффи принесла Элисон популярность, а статус мировой звезды она получила благодаря трем частям популярной комедии “Американский пирог”, которые вышли в начале 2000-х. В 2005 году Элисон появилась в сериале “Как я встретил вашу маму”. Сериал стал хитом, а ее героиня Лили – любимицей зрителей. Элисон успешно воплощает на экране комедийные образы, а фильмы с ее участием заведомо ждет успех.

В личной жизни у актрисы все отлично: на съемках “Баффи” она начала встречаться с актером Алексисом Денисофым, и в 2003 году они поженились. Пара уже почти 20 лет счастлива в браке и воспитывает двух детей.

Кадр из сериала Элисон, 2021 год Элисон с мужем

Харизма Ли Карпентер (Корделия Чейс)

Актриса любит повторять, что ей не нравится ее имя и предпочитает, чтобы ее называли “Крисси”. Ее героиня в “Баффи” очень полюбилась зрителям и поэтому ее появление с спин-оффе “Ангел” было логичным. За эту роль она была несколько раз номинирована на премию “Сатурн”. Харизма активно снимается и сейчас, в ее фильмографии такие проекты как “Сверхъестественное”, “Неудержимые”, “Люцифер”. Карпентер в разводе и воспитывает сына Донована.

В прошлом году Харизма написала открытое письмо против режиссера и сценариста Джосса Уидона, рассказав о том, как плохо он обходился с ней на съемках проектов. По словам актрисы, во время съемок он грозился увольнением и обзывал ее “жирной”, когда она была на 4 месяце беременности. Режиссер молчать не стал и рассказал о своих проблемах и даже признался, что склонял 16-летнюю Мишель Трахтенберг к сексу.

Кадр из сериала Харизма, 2021 год

Мишель Трахтенберг (Дон Саммерс)

На роль сестры Баффи Мишель пришла уже с большим послужным списком и в статусе близкой подруги Сары Мишель Геллар. Большой успех к актрисе пришел после выхода комедии “Евротур”, а также сериала “Сплетница”. В молодости актриса вела довольно бурную личную жизнь и все время попадала в светскую хронику: она встречалась с участником группы Fall Out Boy Питом Венцом, актером Шоном Эшмором, рэпером Kid Cudi. Сейчас о личной жизни Мишель ничего не известно.

Этим кадром Мишель поздравила Сару с 25-летие сериала Кадр из сериала Мишель в наши дни

Джеймс Марстерс (Спайк)

Вампир Спайк так понравился зрителям, что вместо пары серий стал одним из основных героев сериала к четвертому сезону. После окончания съемок в “Баффи” и “Ангел” Джеймс продолжил активно сниматься. На его счету такие проекты как “P.S: я люблю тебя”, “Сверхъестественное”, “Спасите Грейс”, “Обмани меня” и “Грабь награбленное”. Параллельно съемкам Джеймс занимается музыкой —выступает со своей рок-группой Ghost of the Robot. С 2011 года женат на Патрии Рахман.

Джеймс в образе Спайка Джеймс, 2021 год Джеймс и Сара