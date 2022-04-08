 

Такого еще не видели: ученые обнаружили клубничного кальмара с разными глазами

08.04.2022, 21:01, Разное
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Ученые запечатлели клубничного кальмара возле Калифорнии. Он плавал на глубине 700 метров, куда почти не попадает солнечный свет. Моллюска удалось разглядеть благодаря фонарю подводного аппарата.

Кальмар действительно напоминает клубнику из-за его цвета. А еще у головоногого есть светящиеся фотофоры, которые делают его еще больше похожим на ягоду. Но главной особенностью кальмара ученые сочли глаза, цвет которых различается.

Специалисты объяснили, что с помощью маленького голубого глаза моллюск рассматривает морских обитателей, проплывающих еще глубже, а большой лаймовый глаз помогает следить за происходящим ближе к поверхности.



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