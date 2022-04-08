Европарламент поддержал “тотальное эмбарго” против России

После решения российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите мирных граждан суверенных республик Донбасса президент США Джо Байден ввел против нашей страны энергетическое эмбарго. Во время визита в Евросоюз хозяин Белого дома пытался убедить своих союзников отказаться от закупки нефти и газа у Москвы. Его позицию поддержал Европарламент.

Депутаты, представляющие страны ЕС, проголосовали за введение новых ограничений против России. Важно отметил, что в резолюции о запрете импорта отечественных энергоресурсов используется формулировка “тотальное эмбарго”.

Меж тем, эта мера носит временный характер. Об этом сообщает РИА Новости. В документе, принятом в Страсбурге, говорится, что Брюссель может пересмотреть свои торговые отношения с Москвой после завершения конфликта с Киевом. Фактически Европарламент призывает Россию вывести войска с территории Украины.

Эмбарго ЕП распространяется на нефть, газ, уголь и даже ядерное топливо. Однако если наша страна “примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности” Незалежной, то условия могут быть пересмотрены.

К слову, решение европейских депутатов носит для властей ЕС исключительно рекомендательный характер. Документ, принятый сегодня в ЕП, сам по себе не устанавливает санкции. Меж тем, Совет Евросоюза рассматривает на данный момент новый пакет ограничений против России.