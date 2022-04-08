 

Европарламент поддержал “тотальное эмбарго” против России

08.04.2022, 15:34, Разное
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После решения российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите мирных граждан суверенных республик Донбасса президент США Джо Байден ввел против нашей страны энергетическое эмбарго. Во время визита в Евросоюз хозяин Белого дома пытался убедить своих союзников отказаться от закупки нефти и газа у Москвы. Его позицию поддержал Европарламент.

Депутаты, представляющие страны ЕС, проголосовали за введение новых ограничений против России. Важно отметил, что в резолюции о запрете импорта отечественных энергоресурсов используется формулировка “тотальное эмбарго”.

Меж тем, эта мера носит временный характер. Об этом сообщает РИА Новости. В документе, принятом в Страсбурге, говорится, что Брюссель может пересмотреть свои торговые отношения с Москвой после завершения конфликта с Киевом. Фактически Европарламент призывает Россию вывести войска с территории Украины.

Эмбарго ЕП распространяется на нефть, газ, уголь и даже ядерное топливо. Однако если наша страна “примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности” Незалежной, то условия могут быть пересмотрены.

К слову, решение европейских депутатов носит для властей ЕС исключительно рекомендательный характер. Документ, принятый сегодня в ЕП, сам по себе не устанавливает санкции. Меж тем, Совет Евросоюза рассматривает на данный момент новый пакет ограничений против России.



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