 

“Беспринципный шантаж”: Россию лишили места в Совете по правам человека ООН

08.04.2022, 15:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После начала специальной военной операции по защите мирных граждан ДНР и ЛНР наша страна столкнулась с серьезнейшим санкционным давлением со стороны США и Евросоюза. Однако в четверг, 7 апреля, противостояние России и Запада вышло на принципиально новый уровень. Москву лишили места в Совете по правам человека ООН.

Символично, что удар Запада пришелся именно по сфере прав человека. Соответствующая инициатива была предложена американскими сенаторами – политиками, которые довели Украину до конфликта с Россией и продолжают подливать масло в огонь. Парламентарии обратились к главе государства, а тот в свою очередь – к постпреду США в ООН.

Для принятия решение было необходимо набрать две трети голосов участников Генеральной ассамблеи. В итоге за исключение России из СПЧ ООН проголосовали 93 страны. 58 участников заседания решили сохранить нейтралитет. Поддержку Москве выразили 23 государства, в том числе, Казахстан и Белоруссия, а также Иран, Китай и Куба. Кроме того, против проголосовали ряд африканских стран.

Еще 5 апреля постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что подобное решение никак не будет способствовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Его первый заместитель Дмитрий Полянский выбрал для оценки ситуации более жесткие выражения.

“Вот как выглядит продвигаемый Западом “международный порядок, основанный на правилах”: беспринципный колониальный шантаж под видом благородного дела”, – заявил дипломат.

Решение ГА ООН чиновник назвал опасным прецедентом, при котором несколько западных стран стремятся свои правила игры всему остальному миру. Он поделился мнение в своем телеграмм-канале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Какой партнер нужен сильной и независимой: 10 вещей, которые ценят альфа-женщины в отношениях

04.03 / На Филиппинах родился козленок-мутант с одним глазом, но двумя зрачками

20.05 / Мнение: О движении в новый 1937-й

06.09 / Ученые нашли способ превратить черную дыру в стабильный портал

17.12 / Мнение: О путинских присных… Они и правда «уху… ели»? Или – он?

25.09 / Печальное будущее наложниц – Личное мнение

03.07 / Дедушка напрягся – Личное мнение

01.11 / Недавняя химиотерапия на 84% повышает риск смерти от COVID-19 у онкобольных

06.04 / Деятелей культуры пригласили принять участие в конкурсе “Лидеры России”

20.08 / Для Козерога – пчела, для Рака – луна: украшения в виде чего может носить каждый знак зодиака для своей защиты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика