“Беспринципный шантаж”: Россию лишили места в Совете по правам человека ООН

После начала специальной военной операции по защите мирных граждан ДНР и ЛНР наша страна столкнулась с серьезнейшим санкционным давлением со стороны США и Евросоюза. Однако в четверг, 7 апреля, противостояние России и Запада вышло на принципиально новый уровень. Москву лишили места в Совете по правам человека ООН.

Символично, что удар Запада пришелся именно по сфере прав человека. Соответствующая инициатива была предложена американскими сенаторами – политиками, которые довели Украину до конфликта с Россией и продолжают подливать масло в огонь. Парламентарии обратились к главе государства, а тот в свою очередь – к постпреду США в ООН.

Для принятия решение было необходимо набрать две трети голосов участников Генеральной ассамблеи. В итоге за исключение России из СПЧ ООН проголосовали 93 страны. 58 участников заседания решили сохранить нейтралитет. Поддержку Москве выразили 23 государства, в том числе, Казахстан и Белоруссия, а также Иран, Китай и Куба. Кроме того, против проголосовали ряд африканских стран.

Еще 5 апреля постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что подобное решение никак не будет способствовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Его первый заместитель Дмитрий Полянский выбрал для оценки ситуации более жесткие выражения.

“Вот как выглядит продвигаемый Западом “международный порядок, основанный на правилах”: беспринципный колониальный шантаж под видом благородного дела”, – заявил дипломат.

Решение ГА ООН чиновник назвал опасным прецедентом, при котором несколько западных стран стремятся свои правила игры всему остальному миру. Он поделился мнение в своем телеграмм-канале.