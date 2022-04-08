Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон впервые вместе вышли в свет

На вчерашнем премьерном показе нового реалити-шоу семьи Кардашьян The Kardashians была практически семейная обстановка: Ким, Кортни и Хлое Кардашьян, а также Крис Дженнер пришли вместе с членами семьи и своими половинками. Крис Дженнер в розовом Valentino была со своим давним партнером Кори Гэмблом, Кортни Кардашьян – с новоиспеченным мужем Трэвисом Баркером, а Ким – с бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Да, фактически это первый официальной выход пары в свет с момента начала их романа. Ранее они лишь попадали в объективы папарацци и делились совместными фотографиями в социальных сетях. Правда, вместе они лишь приехали на автомобиле и шли, взявшись за руки, от него до входа в кинотеатр. Но вот на саму дорожку к журналистам комик и телеведущий выходить отказался. Совместные фото пары за кулисами ковровой дорожки смотрите в нашем Telegram-канале.

Для презентации своего нового реалити-шоу Ким выбрала облегающее серебристое платье Thierry Mugler с откровенным лифом и разрезом по юбке до бедра. Шея ее была скрыта за широким ожерельем-чокером, а волосы были убраны в высокую прическу. Кстати, в недавнем интервью Ким намекнула, что Пит появится в новом реалити.

Напомним, о романе между Питом Дэвидсоном и Ким Кардашьян заговорили в ноябре прошлого года. Сначала оба сходили вместе в парк развлечений в Калифорнии, а спустя несколько дней поужинали в Нью-Йорке, в ресторане, расположенном в родном для Пита районе Стейтен-Айленд. А 16 ноября комик и соведущему программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон отметил свой 28-й день рождения в компании Ким и ее мамы Крис Дженнер. Фото компании появилось в сети. С тех пор Ким Пит перестали скрываться.

С тех пор Пит сделал татуировку, посвященную своей девушке, а она не так давно подтвердила отношения с молодым человеком, опубликовав их первые совместные снимки в своем аккаунте. При этом только в начале марта Ким официально развелась с рэпером Канье Уэстом.

Крис Дженнер, Хлое Кардашьян с дочкой и Ким Кардашьян Крис Дженнер и Кори Гэмбл Тейяна Тейлор и Иман Шамперт