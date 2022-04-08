Королева Нидерландов Максима и ее свекровь принцесса Беатрикс “выгуляли” свои тиары

Президент Индии Рам Натх Ковинд и его супруга Савита в течение трех дней были гостями короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.

Первый день приуроченного к 75-летию установления дипотношений между Нидерландами и Индией визита закончился государственным банкетом в честь высоких гостей. На нем – впервые с начала пандемии коронавируса – женщины из королевской семьи появились в тиарах, что всегда становится заметным событием. По этому случаю Максима надела потрясающую тиару “Аквамарин”, доставшуюся ей от бабушки мужа – королевы Юлианы. Это украшение в стиле ар-деко представляет собой ограненные каплевидные аквамарины на бриллиантовой основе. Тиара королевы является частью парюра, в который входят аналогичные серьги и колье. Это украшение прекрасно сочеталось с синим атласным платьем в пол с прозрачными золотыми рукавами от дизайнера Луизы Беккариа и золотым клатчем.

Президент Индии Рам Натх Ковинд, его супруга Савита Ковинд, королева Нидерландов Максима и король Виллем-Александр Королева Максима

На банкете в честь первого за 34 года визита главы индийского государства присутствовала свекровь королевы Максимы – принцесса Нидерландов Беатрикс, в 2013 году отрекшаяся от престола в пользу Виллема-Александра. Она выбрала для этого вечера старинную тиару Antique Pearl, которая была изготовлена ​​для королевы Вильгельмины и датируется 1900 годом. Искрящееся основание с бриллиантами, составляющими символы лилии, венчают семь каплевидных жемчужин. Королева Максима надевала эту тиару и без жемчужной части, но принцесса Беатрикс удачно сочетала ее с украшениями из жемчуга.

Несмотря на то, что гостем был президент Индии, он пригласил хозяев на концерт в главный концертный зал современной классической музыки на IJ в Амстердаме. Королева Максима появилась на нем в красном брючном костюме и вельветовых туфлях в тон, с клатчем того же оттенка. Она дополнила образ ярко-красной помадой, парой бриллиантовых серег с рубинами и серебряным браслетом.

Принцесса Беатрикс