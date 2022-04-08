Повышение уровня мирового океана может привести к возрождению военно-морского флота Венгрии

Повышение уровня мирового океана в результате глобального потепления может привести к возрождению военно-морского флота Венгрии — с таким заявлением выступил премьер-министр Виктор Орбан.

Выступая перед сторонниками в Будапеште, он допустил, что Европа будет выступать против такого сценария, однако не сможет изменить мировые процессы.

“Стоило вновь нашему народу отдать победу на выборах нашей партии, как со стороны бюрократов из Брюсселя вновь посыпались обвинения в нашу сторону. Говорят, что мы не развиваем зелёную энергетику и способствуем изменениям климата. Но разве изменения климата — это плохо?” – задался он вопросом.

“Взять повышение уровня океана — у Венгрии появится выход в море, мы сможем добывать морские ресурсы в зоне наших экономических интересов. Сможем проложить по морю газовую трубу из России. Конечно, возможно, часть Европы уйдёт под воду. Но все мы знаем, какой именно части Европы это угрожает”, – заключил премьер-министр.

Депутаты Национального собрания Венгрии предложили уже сейчас приступить к воссозданию ВМФ. Так, на следующей сессии парламент рассмотрит присвоению Орбану звание адмирала.

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