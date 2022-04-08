 

В Госдуме предложили считать фейком любую информацию о чиновниках, которую они не подтвердили

08.04.2022, 12:51, Разное
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В Госдуму внесён законопроект, который позволит уберечь россиян от недостоверной информации, касающейся чиновников и депутатов. Он предполагает, что любые сведения о госслужащих или лицах, занимающих выборные должности, которые те не подтверждают, будут объявляться фейком.

Согласно пояснительной записке, закон разработан по многочисленным просьбам граждан и будет действовать в их интересах.

“Сейчас получается, что у нас постоянно государственным служащим или депутатам приходится оправдываться за какую-то чушь, которую о них придумывают, – пояснили в ГД. – Клеветники хорошо устроились – наснимали что-то там дроном или накопали в документах, и люди в мыле бегают и оправдываются вместо того, чтобы спокойно работать. Так быть не должно”

Один из разработчиков документа пояснил, что если закон примут, госслужащему достаточно будет сказать “Опровергаю”, не вдаваясь в подробности, после чего информация будет считаться опровергнутой, а следовательно – фейком. Затем против распространителей таких сведений можно возбудить уголовные дела. Всё это поможет “очищению” информационного пространства и сократит число любительских расследований, не одобренных правоохранительными органами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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