Россиянам выдадут по 10 литров бензина в честь майских праздников

О неожиданном подарке в честь майских праздников объявило правительство Российской Федерации. Учитывая непростую экономическую ситуацию и временные финансовые трудности, было принято решение о помощи населению в натуральном виде.

Учитывая ограничения на поставки энергоносителей, объявленные недружественными странами, в стране образовались излишки топлива. Ранее нефтеперерабатывающие заводы по этой же причине объявили о приостановке деятельности. В связи с этим каждый совершеннолетний россиянин в течение майских праздников сможет получить бесплатно до 10 литров бензина.

Мера поддержки касается только семей с детьми и граждан, потерявших работу. Для того, чтобы воспользоваться возможностью, необходимо подать пакет документов в ближайший МФЦ по месту жительства и уплатить госпошлину в размере 520 рублей. Получить бесплатное топливо можно будет на одной из 244 заправок, участвующих в мероприятии.

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