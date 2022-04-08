Мнение: Никому не нужны! Украинские беженцы за месяц достали Европу!

Это, конечно, было ожидаемо, но чтобы так стремительно… время, безусловно, сжимается все быстрее и быстрее. Помните же, сколько ЕС принял беженцев после того, как НАТО размотало Ливию? Так вот сейчас, на фоне бардака по всем направлениям, похоже все сбывается, как писали аналитики. Европе кирдык – потому что свидомые замордуют нежных бюргеров. Хотя реакция на такое поведение от любителей европейских ценностей – она, конечно, бесценна!

Вот как такое не процитировать?

«Настоящее оружие Путина против Европы — не ракеты, не газ за рубли и даже не « Раша Тудей ». Настоящее оружие — это миллионы украинских беженцев, которые за несколько недель обукраинили лучшие европейские города и превратили их в настоящие свинарники.Возьмем, к примеру, мою любимую Вену, в которой я прожил год счастливой жизни. Австрийцы очень педантично и щепетильно относятся к своему жизненному укладу. В этой стране царит порядок и какое-то невероятное библейское спокойствие. Люди не нарушают правила парковки не потому что установлены высокие штрафы, а потому что осознано берегут свой комфорт, красоту родного города и правила сосуществования.С наплывом украинских беженцев начался полный пиздец: заполнены все парковочные места, беженцы норовят занять полосу общественного транспорта и мешают работе городских служб, каждое воскресенье на площади Музейного квартала собираются тысячи майданутых, оставляя за собой не только тонны мусора, но и акустического шума. Для австрийцев это страшнее удара комплексом «Кинжал».И так происходит в остальных столицах. В Риге майданутые орут в костюмах зомби, в Кишиневе раскрашиваю памятники в сине-желтый и требуют общаться с ними на украинском. В дорогущем Стокгольме украинские беженцы требуют бесплатно таких условий размещения, которых не могут себе позволить большинство шведов.Европа очень быстро устает. Несмотря на пропаганду, европейцы начинают собственными глазами видеть, кто такие украинцы и в чем их фундаментальное отличие от русских. Украинцы постоянно ноют и чего-то требуют, не давая ничего взамен и не задумываясь, что пора бы уже окститься и начать кардинальным образом менять собственную жизнь, а не вечно майданить и ныть. Европа очень быстро просыпается и следующий электоральный цикл будет тяжелым для действующих элит, которые в угоду США, ввязались в санкционную войну, неся колоссальные экономические потери. Но более мощный удар они получат от моих соотечественников — ленивых, капризных, истеричных и сложных. Украинцы за восемь лет разучились жить в нормальном обществе и превращают любую питательную среду – в свинарник. Такой сценарий было не сложно просчитать, ибо это и есть самое настоящее секретное оружие Путина.

А вот уже The New York Times пишет, что многие украинцы возвращаются домой. Одной из частых причин называется то, что европейские граждане не ожидали большого количества притока украинцев, поэтому радушие и гостеприимство быстро сменились на шок и безразличие. "Мы никому не нужны. Никому не нужны учителя. Знание чешского языка обязательно. Они были бы готовы взять меня в качестве уборщицы, но даже тогда мне нужно было бы найти место для жизни", — приводит NYT слова вернувшейся обратно украинской беженки.

Хотя, честно сказать, мне куда как больше нравится смотреть Тик-токи малолеток бестолковых, которые бегают по Парижу с визгами, что им должны. Тут же орут "Слава Украине!" и тут же требуют от французов или тому, кому не свезло с ними встретиться – что они несчастные и их надо кормить, любить и никогда не бросать. Также, были прелестные сюжеты, когда беженцы приезжали на крутых тачках – это кажется из Молдовы присылали.

В общем, это феноменально, но это правда – если вчера москаль все сало съел, то теперь бюргеры или французы – тоже попали под раздачу. Пока не началась спецоперация я еще предполагал, что это часть фольклера. Теперь вижу – что не фига, за последние 30 лет там реально стало культурой – ныть, всех обзывать и постоянно попрошайничать.

И что тут сказать, я уже просто не предполагаю, что еще выкинет Европа, чтобы угробить свою экономику и хорошую жизнь. Но знаю, у них получится.

По ссылке еще приключения, кто хочет прочитать полностью:

«Поляки взяли их к себе домой, нашли работу. Сказали: „Мы вам даем работу, работа вам дает жилье — идите работайте“. Они ответили: „Вы что? Какая работа? Нам казалось, что будут пособие и квартиры дадут!“ Вы что сумасшедшие, я не понимаю. У вас что не война, а курорт какой-то?» — возмутилась живущая в Польше россиянка.

А ведь мы предупреждали!

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