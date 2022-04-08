Мнение: Об умножении «предателей» в ближнем круге Путина… Кто теперь?

Недаром говорится: «предают только свои». Вот самые «свои» как раз и предали своего кумира, лидера и вождя — первыми. Не либералы, нет. Именно «свои», многократно проверенные на вшивость и верность.

С другой стороны, а что вы хотели?

Слаб, человече ©. И в годину тяжких испытаний, когда буквально врата ада отверзаются, он делает вполне «естественный» выбор. Тем боле, когда на кону — счастье детей, любимых, близких.

Именно как «предательство» расценили всевозможные путриоты очередное интервью президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова британскому новостному каналу Sky News. Некоторые подвергли критике уже сам факт разговора с «вражеским» СМИ — не секрет, что Великобритания занимает наиболее жёсткую позицию в отношении продолжающейся специальной военной операции России. Мол, это как если бы Александр Поскрёбышев согласился в начале декабря 1941 года побеседовать с редактором Völkischer Beobachter. Но большинство ругают «рупор Кремля» за то, что он, во-первых, признал и подтвердил значительные потери во время военной операции — как минимум, в «тысячи человек». Тогда как российское Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий.

Однако же конкретный фрагмент интервью, не оставляющий поводов для сомнений, звучал вот так:

«Журналист: Что неправильного в том, что я сказал?

Песков: Почти всё, почти всё.

Журналист: Окей, но вы потеряли тысячи человек?

Песков: Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас».

Кстати, #Украина свои потери среди военных не озвучивает вообще, но регулярно сообщает о «потерях ВС РФ». И её цифры существенно расходятся с официальными данными российского Минобороны, которым только и нужно верить каждому, кто живёт в России. А вот Дмитрий Песков, получается, своим «Да» эту веру подорвал.

Во-вторых, это уже не первый после 24 февраля случай, когда кремлёвский пресс-секретарь «несёт пургу». То он призовёт «с пониманием» относиться к покинувшим Россию согражданам, часть из которых выступает с осуждением российских действий. То ляпнет что спецоперация «в ближайшие дни, в обозримом будущем… закончится переговорами» с украинской стороной. Хотя вот глава МИД РФ Сергей Лавров недвусмысленно обозначил полную недоговороспособность киевских «партнёров». И тогда — какие тут переговоры?

Короче, «кругом враги», на взгляд путриотов. Что там «пятая колонна», когда во власти уже шестая окопалась, а ещё и седьмая существует. Да не просто существует, а «гадит», что твоя англичанка!

И если вспомнить, что совсем недавно под «совершенно несправедливые и необоснованные» #санкции попала некая девушка 24-х лет от роду по имени Лиза, чьё желание лишь «путешествовать, и любить разные культуры», то… появляется как минимум один мотив. А до кучи, ещё про супругу, привыкшую закупаться в парижских бутиках можно добавить. И это уже два мотива.

Да и вообще, как говорят злые языки, на более низких «этажах» вертикали власти наблюдается повальное бегство чиновников и менеджеров: порой увольняются целыми департаментами. Потому что путинское чиновничество, набранное не по убеждениям, а по демонстрации лояльности, было готово исключительно снимать сливки. А к серьёзным испытаниям оно готово не было, и даже не хочет.

Конечно, риторический вопрос, кто такую систему создал, такую кадровую политику положил в её основу. А вот вопрос не риторический, но совершенно практический.

View Poll: Сдача

—